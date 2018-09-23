Зачем Венгрия устроила скандал с паспортами на Закарпатье: в МИД дали любопытный ответ

Недавно Будапешт хотел назначить "министра по Закарпатью", а теперь выдает там свои паспорта – в Украине считают это неслучайным

Скандал с венгерскими паспортами на Закарпатье может быть выгоден только России и Будапешт это делает, возможно, для собственной выгоды в переговорах с Москвой.

Такое мнение высказал в комментарии Укринформу заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

По его мнению, за агрессивной политикой венгров, в том числе и за скандалом с паспортами, стоит Россия.

"Такой подход не соответствует политике добрососедских отношений и партнерства с Украиной. Шаги, которые уже были предприняты Венгрией, имеют определенную цель, и, насколько я понимаю, это совсем не забота о правах украинских венгров. Подобные заявления отвечают интересам даже не Венгрии, а некой третьей стороны, которая давно пыталась заблокировать наше движение по европейскому и евроатлантическому пути. Можно предположить, что такой подход пытаются использовать ради получения определенных дивидендов от третьей стороны, то есть от Москвы, в переговорах, которые интересуют Венгрию", – сказал Боднар.

Он также напомнил ситуацию с попыткой Будапешта назначить министра по делам Закарпатья и считает, что все это не случайность, а также отметил, что Венгрия наотрез отказывается сотрудничать и договариваться по урегулированию споров, используя шантаж.

"Нам начинают угрожать дальнейшим обострением только за то, что мы обращаем внимание на нарушения венгерскими консулами законодательства нашего государства и их возможную ответственность – речь не идет о выдворении или не выдворении, а о решении этой проблемы в целом. Это означает, что они чувствуют неизбежность этой ответственности и то, что это делалось незаконно, с нарушением украинского законодательства и Венской конвенции о консульских сношениях", – подчеркнул заместитель министра.

Боднар пообещал, что Киев не будет оставаться в стороне, и будет наблюдать за ситуацией, так как пока не понятно, что может предпринять Будапешт на политическом фронте. Параллельно Украина будет разъяснять ситуацию Западу на мировых площадках.

"Здесь можно ждать чего угодно. Мы же не знаем, что венгерская сторона захочет каким-то образом сдержать или заблокировать, потому что уровень отношений с Европейским Союзом широк – от политического диалога до зоны свободной торговли. То есть это большой комплекс вопросов. Конечно, мы будем отстаивать свою позицию. Мы соответствующим образом обратимся через наши посольства, будем разъяснять через непосредственные контакты министра, глава государства будет выступать в ООН, у меня, у моих коллег будут контакты", – проинформировал заместитель министра.

Напомним, 19 сентября стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдавали венгерские паспорта, а сама процедура сопровождается торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.

В свою очередь в украинском МИДе в комментарии сайту "Сегодня" сообщали, что отечественное внешнеполитическое ведомство ознакомлено с ситуацией в Берегово Закарпатской области с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины с принесением присяги украинцами на верность Венгрии, и данный вопрос сейчас находится на рассмотрении у профильных специалистов министерства.

А вот министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригрозил Украине замедлить интеграцию в ЕС и НАТО. Он обвинил Киев в "дискриминационных" действиях украинской власти в отношении закарпатских венгров и попытках их запугать.