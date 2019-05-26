Захват моряков: Матиос показал видео и перечислил имена причастных россиян

МИД Украины передал в Трибунал 93 страницы доказательств вины России

Фото: Генеральная прокуратура Украины

Министерство иностранных дел (МИД) Украины передало в Международный трибунал по морскому праву доказательства и процессуальные документы военных прокуроров об инциденте, который произошел 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Информация содержится на 93 страницах.

Об этом 26 мая написал главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook и опубликовал имена причастных россиян, которым сообщили о подозрении.

В его списке указаны:

начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал С. Станкевич;

замглавы Погранслужбы ФСБ РФ – руководитель департамента береговой охраны вице-адмирал Г. Медведев;

начальник службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю капитан 1 ранга Р. Ромашкин;

замглавы управления – начальник отдела береговой охраны погрануправления ФСБ по Крыму капитан 1 ранга А. Шеин;

командир пограничного сторожевого корабля "Дон" капитан 2 ранга О. Саляев;

начальник службы в Керчи пункта управления ФСБ РФ по Крыму капитан 2 ранга О. Шатохин;

командир малого противолодочного корабля "Суздалец" капитан 3 ранга С. Щербаков;

командир сторожевого корабля "Изумруд" капитану 3 ранга А. Шипицын.

Матиос сообщил, что 28 ноября 2018 года они были объявлены в розыск, а на следующий день "получены постановления суда о задержании указанных подозреваемых с целью привода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".

Главный военный прокурор также написал, что 16 февраля 2019 года о подозрении сообщили следующим лицам:

командующему войсками Южного военного округа РФ генерал-полковнику О. Дворникову;

командующему Черноморским флотом РФ вице-адмиралу О. Моисееву;

старшему помощнику капитана "Изумруда" капитану 3 ранга В. Виноградову;

члену экипажа "Изумруда" капитан-лейтенанту О. Гришину;

члену экипажа "Изумруда" старшему лейтенанту Д. Трибушину;

члену экипажа "Изумруда" старшему мичману В. Рясному;

члену экипажа "Изумруда" мичману О. Абакумову.

По словам Матиоса, их также объявили в розыск.

Главный военный прокурор разместил видео-реконструкцию событий в районе Керченского пролива:

Видео: Анатолий Матиос / Facebook

Скриншот: Анатолий Матиос / Facebook

Скриншот: Анатолий Матиос / Facebook

Скриншот: Анатолий Матиос / Facebook

Скриншот сообщения Анатолия Матиоса в Facebook

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яни Капу" – и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. До 25 июня Киев и Москва должны отчитаться о выполнении решения Трибунала.

Прикрепленный файл Решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года

Замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль назвала его четким сигналом для России, что Москва не может безнаказанно нарушать международное право. Она добавила, что дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж.

В МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров якобы неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.

Позже постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к России: "Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения Трибунала может стать сигналом от российского руководства "о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

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