Заленский "срежет" министрам зарплаты, а Брагарь посоветовал продавать собак: главные высказывания недели

/ Фото: president.gov.ua

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Французский президент пообещал защитить Европу от кремлевских фальсификаций истории, а украинский аналитик рассказал, какую пользу принесет Brexit украинской экономике. Читайте ТОП-5 главных цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Зарплата министра будет привязана к средней зарплате по стране

Президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.Об этом он заявил в ходе совещания на Банковой с участием представителей Кабмина и Верховной Рады, информирует пресс-служба главы государства.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил Зеленскому о решении упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.

"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей – в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий – максимальная премия будет не более чем один оклад", - сказал глава правительства.

Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публичной и будет обнародоваться ежемесячно.

"Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже", – отметил Зеленский.

Евгений Брагарь: Если продать собаку, можно заплатить за коммунальные услуги

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, и позже эта запись появилась на Telegram-канале в Сети.

Пенсионерка дозвонилась в эфир, представившись жительницей Кировоградской области, и спросила, как ей прожить на пенсию в две тысячи гривен, когда приходится оплачивать высокие коммунальные тарифы. Брагарь согласился, что в таких условиях "действительно прожить тяжело", но нужно определить, есть ли у пенсионерки еще какое-нибудь имущество, и добавил, что "лично встречал ситуацию, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир".

Также депутат настаивал на том, что "субсидия должна формироваться в зависимости от финансового состояния человека". При этом он предположил, что если у пенсионерки есть собака элитной породы, ее можно продать и расплатиться за коммунальные услуги.

"Если собака элитной породы, то она может ее продать, продать в любой момент и спокойно себе заплатить", – сказал депутат.

Реджеп Тайип Эрдоган: Слава Украине!

В понедельник, 3 февраля, в Мариинском дворце президент Владимир Зеленский встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств приветствовали друг друга как давние приятели – пожимали руки, улыбались и осматривали почетный караул.

Фраза "Слава Украине!", которой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал почетный караул во время своего официального визита в Киев, была произнесена не случайно. Об этом турецкий лидер заявил газете Sabah по возвращении на родину. Эрдоган напомнил тем, кому это показалось странным, что такие слова являются официальным приветствием в Украине.

"Это официальное приветствие в Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая в Украину с официальным визитом, использует это приветствие", – прокомментировал президент Турции возмущение, которое его поступок вызвал, в частности, в России.

Он напомнил, что высокопоставленные гости, которых во время визита в Турцию встречает почетный караул, тоже говорят "Мерхаба аскер!" (Merhaba Asker!), что в переводе с турецкого означает "Здравствуй, солдат!".

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский не стал исключением – во время своего официального визита в Анкару он также приветствовал турецких военнослужащих традиционными для этой страны словами.

Эммануэль Макрон: Мы будем защищать историю Европы от фальсификаций

Российские власти стремятся по-своему интерпретировать историю Второй мировой войны, возложив вину на Польшу. Об этом 4 февраля заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время официального визита в Польшу, призвав "строить общую европейскую память".

"Россия хотела бы по-новому интерпретировать Вторую мировую войну и обвинить польскую нацию. Я вижу здесь риск распыления нашей истории через ее пересмотр", – приводит текст его выступления в Ягеллонском университете в Кракове радиостанция RMF24.

Макрон отметил, что в "Польше есть соблазны перечеркнуть дату 1989 года" (когда в стране фактически демонтировали социализм), а также что Венгрия использует "подход к переписыванию истории XX века".

"Мы будем строить Европу, зная ее историю, защищая ее от всех попыток фальсификации или переписывания, вне зависимости от того, какая страна или партия является автором такой фальсификации", – заявил президент Франции.

Максим Орищак: Благодаря Brexit Украина может выйти на британский рынок

Выход Великобритании из ЕС обернется для страны многомиллиардными потерями. Пострадает от Brexit и Евросоюз – его ждут в том числе миграционные проблемы. Что же касается Украины, то наше положение в этой ситуации скорее выигрышное, считает аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орищак.

Как объяснил специалист в комментарии сайту "Сегодня", для Великобритании в составе ЕС Украина является рынком сбыта продукции и услуг. А вот выход этой страны из сообщества может подарить нашей стране новые возможности.

"Теперь и для Украины есть шанс рассматривать Англию как рынок сбыта продукции. Для бизнес-среды в Украине активность увеличится. Так, для тех, кто готов сотрудничать с Великобританией, есть возможность заключать новые долгосрочные отношения с чистого листа. Вспомните, еще два года назад были прогнозы, что благодаря Brexit у украинских товаропроизводителей может появиться уникальный шанс зайти на британский рынок со своей аграрной продукцией. Продавать можно не только зерновые и масличные, но и товары с высокой добавленной стоимостью, потеснив европейских партнеров с британского рынка более конкурентоспособными ценами при достойном качестве украинской продукции", – объяснил аналитик.

По его прогнозам, усиление деловой активности будет актуально с 2021 года, ведь пока Великобритания и ЕС будут договариваться о сотрудничестве, для Украины будет действовать переходный период, и Лондон продолжит выполнять торговое законодательство Евросоюза.

Как известно, 31 января Великобритания официально вышла из Евросоюза, членом которого была с 1973 года. Brexit в Лондоне отмечали массовыми гуляньями, на которых даже сожгли флаг ЕС. Хотя на самом деле особых поводов для радости у британцев нет: эксперты прогнозируют, что выход из ЕС чреват для страны колоссальными потерями.

Все подробности в спецтеме Brexit

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