Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

Зеленский посетил Национальный музей Голодомора: онлайн-трансляция

23 ноября, 15:42

Глава государства продолжает участвовать в траурных мероприятиях по случаю годовщины Голодомора 1932-33 годов

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает принимать участие в торжественных мероприятиях памяти жертв голодоморов. Глава государства с супругой Еленой, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер Алексей Гончарук, другие политики и чиновники посетили Национальный музей Голодомора-геноцида, расположенный рядом с Киево-Печерской лаврой.

В мероприятии принимают участие представители духовенства. Кроме того, среди участников мероприятия замечен был третий президент Украины Виктор Ющенко.

Напомним, утром 23 ноября 2019 президент Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Президентская чета возложила колоски скорби к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве и почтила память погибших минутой молчания.

Реклама

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Остановитесь, зажгите свечу памяти: украинские политики напомнили о Дне памяти жертв Голодомора

Также сообщалось, что украинские военные не остались в стороне от траурных мероприятий и сняли щемящее видео, посвященное жертвам голодоморов, на котором бойцы Сухопутных войск, авиации и Военно-морских сил готовятся зажечь свечу памяти в 16:00.

В тренде
Четыре унитаза для "величия" России и будущая война на Черном море: 5 главных высказываний недели
Александр Невзоров никогда не пропускает случая "потроллить" Кремль. Фото: соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство голодом

Ранее мы сообщали, что ко Дню памяти жертв голодоморов в Киеве пройдут траурные мероприятия, поминальные панихиды, реквиемы, тематические выставки и традиционная акция "Зажги свечу".

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в 2015 году в Вашингтоне открыли памятник жертвам Голодомора в Украине.

Все подробности в спецтеме Голодомор

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

голодомор Владимир Зеленский жертвы режима Дмитрий Разумков Алексей Гончарук

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Слугу народа" обвинили в связях с похитителями активистов МайданаПолитика
"Постельный" скандал в Кабмине: замминистра Клитина сделала заявлениеПолитика
"Было бы непривлекательно": у Трампа огорчили заявлением по вступлению Украины в НАТОПолитика
Остановитесь, зажгите свечу памяти: украинские политики напомнили о Дне памяти жертв Голодомора
Остановитесь, зажгите свечу памяти: украинские политики напомнили о Дне памяти жертв ГолодомораПолитика
В пять раз больше оклада: известно, какую зарплату получила Маркарова за октябрь
В пять раз больше оклада: известно, какую зарплату получила Маркарова за октябрьПолитика
В Генштабе рассказали, кто разграбил корабли в России
В Генштабе рассказали, кто разграбил корабли в РоссииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...