Зеленский посетил Национальный музей Голодомора: онлайн-трансляция

Глава государства продолжает участвовать в траурных мероприятиях по случаю годовщины Голодомора 1932-33 годов

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает принимать участие в торжественных мероприятиях памяти жертв голодоморов. Глава государства с супругой Еленой, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер Алексей Гончарук, другие политики и чиновники посетили Национальный музей Голодомора-геноцида, расположенный рядом с Киево-Печерской лаврой.

В мероприятии принимают участие представители духовенства. Кроме того, среди участников мероприятия замечен был третий президент Украины Виктор Ющенко.

Напомним, утром 23 ноября 2019 президент Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Президентская чета возложила колоски скорби к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве и почтила память погибших минутой молчания.

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Также сообщалось, что украинские военные не остались в стороне от траурных мероприятий и сняли щемящее видео, посвященное жертвам голодоморов, на котором бойцы Сухопутных войск, авиации и Военно-морских сил готовятся зажечь свечу памяти в 16:00.

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Ранее мы сообщали, что ко Дню памяти жертв голодоморов в Киеве пройдут траурные мероприятия, поминальные панихиды, реквиемы, тематические выставки и традиционная акция "Зажги свечу".

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в 2015 году в Вашингтоне открыли памятник жертвам Голодомора в Украине.

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