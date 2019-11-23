Мы помним, мы сильны: украинские военные сняли щемящее видео в память жертв Голодомора

Бойцы Сухопутных войск, авиации и Военно-морских сил в 16:00 готовятся зажечь свечу памяти

фото The Kiev Times

В Украине каждую четвертую субботу ноября отмечают День памяти жертв Голодоморов. В этом году эта печальная дата пришлась на 23 ноября.

Украинские военные не остались в стороне от траурных мероприятий и сняли щемящее видео, посвященное жертвам голодоморов, на котором бойцы Сухопутных войск, авиации и Военно-морских сил готовятся зажечь свечу памяти в 16:00.

Напомним, президент Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Утром 23 ноября президентская чета возложила колоски скорби к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве и почтила память погибших минутой молчания.

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В центре Киева в связи с проведением мероприятий будут изменены маршруты наземного транспорта.

Ранее мы сообщали, что ко Дню памяти жертв голодоморов в Киеве пройдут траурные мероприятия, поминальные панихиды, реквиемы, тематические выставки и традиционная акция "Зажги свечу".

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в 2015 году в Вашингтоне открыли памятник жертвам Голодомора в Украине.

Все подробности в спецтеме Голодомор

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