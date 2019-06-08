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Зеленский стал новым другом ЕС, а Трамп хочет дружить с Россией: главные заявления недели

8 июня, 12:25

Взаимоотношения с РФ стали ведущей темой новостей

Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Зеленский: Мы готовы вести переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и назвал условия. Об этом он заявил во вторник, 4 июня, на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе. 

"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить Минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", — сказал он.

Зеленский отметил, что "хочет дать новый импульс участия Украины в альянсе, так как российская агрессия остается вызовом".

"Мы надеемся восстановить диалог Украина — НАТО на уровне глав государств, правительств и министров обороны", — отметил он.

Вместе с тем президент признал, что сначала Украине необходимо провести реформы, которые позволят привести страну к стандартам НАТО.

Зеркаль: Мы не обязаны молчать, пока Россия нарушает договоренности

7 июня заместитель министра иностранных дел по  европейской интеграции Елена Зеркаль сделала заявление по иску Украины к России в Международном суде.

"Россия может чувствовать себя наделенной правом запугивать своих соседей и сеять нестабильность в мире. Но мы не обязаны молчать, пока Россия нарушает договора. Мы не должны принимать их манипуляции", – сказала она.

По словам дипломата, Украина просит Суд отклонить предварительные возражения России и вынести решение, что он обладает юрисдикцией рассматривать требования Киева.

"Я разочарована отношением России к МН17. Каждая сторона Международной совместной следственной группы одобрила выводы проведенных исследований. MH17 – трагическая часть финансирования терроризма. Эта полная история должна слушаться по существу", – сказала Зеркаль.

Ранее сообщалось, что Украина начала представлять свою позицию в Международном суде ООН в Гааге по иску против России относительно нарушений Конвенций по борьбе с финансированием терроризма (на Донбассе) и расовой дискриминации (в оккупированном Крыму).

Юнкер: У меня есть новый друг

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе. 

"Президент Зеленский встретился с Юнкером, чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль Европейского Союза в сдерживании российской агрессии", – говорится в сообщении пресс-службы АП.

При встрече они пожали друг другу руки, после чего журналисты спросили, скучает ли европейский чиновник по экс-президенту Украины Петру Порошенко, на что тот ответил: "Я имею нового друга".

В свою очередь Зеленский отметил: "Я лучше. Новый друг лучше старого".

Как сообщалось, после прилета в Брюссель Зеленский озвучил главную тему на переговорах с руководством ЕС. Глава государства собирается напомнить европейцам о гибели украинцев на Донбассе и поднять вопрос агрессии России. Также он вспомнил о трагедии с гибелью пятилетнего ребенка, которого застрелили полицейский.

Назарбаев: Мое решение уйти принято ради стабильности государства

Первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил свое решение уйти с поста президента.

"Мое решение, принятое в этом году, это выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего и преемственности политики, которую я проводил последние 30 лет", – сказал Назарбаев во время получения звания почетного сенатора.

Напомним, что 19 марта Нурсултан Абишевич заявил о своей отставке.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана,"– сказал Назарбаев.

Трамп: Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией

Отношения России и США были испорчены расследованием вмешательства РФ в американские выборы, которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, но президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет наладить подпорченные отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News Channel.

"Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были подпорчены ложной „охотой на ведьм". У меня могут быть хорошие отношения с Россией", — заверил Трамп.

Напомним, что в середине мая газета "Известия" со ссылкой на два источника в финских дипломатических кругах писала, что новая встреча Путина и Трампа может состояться в Финляндии. Финны отмечают, что отношения, которые строятся между Россией и США, важны для глобального уровня.

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Тег назарбаев, Зеленский, Трамп, юнкер, Зеркаль, Трибунал ООН

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