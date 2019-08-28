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В Днепре опубликовали фоторобот педофила, тащившего в кусты 15-летнюю девочку

28 августа, 00:55

Перед этим преступник ударил ребенка бутылкой по голове

В Днепре неизвестный напал на 15-летнюю девочку.

Злоумышленник ударил ее по голове бутылкой и потащил в кусты.

Ребенка спасли прохожие, рассказала "Сегодня" мать пострадавшей. Нападавший убежал. В полиции составили фоторобот и открыли по факту преступления уголовное производство.

"После того, как мы разместили ориентировки относительно возможного подозреваемого, нами были доставлены в отделение полиции около 15 человек, которых мы проверяем на причастность к этому преступлению. Да, действительно, с одним из них будут проведены дополнительные следственные действия. Однако говорить о его статусе как подозреваемого еще рано", – говорит пресс-секретарь Национальной полиции Украины в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Ранее в одном из сел Васильковского района полиция задержала мужчину, который развращал шестилетнюю девочку.

Известно также, что работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего местного жителя, который насиловал двухлетнего ребенка.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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