Число заболевших в Днепре школьников возросло

В Днепре число заболевших учеников школы № 62 возросло до 38. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепровского горсовета Андрей Бабский на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 12:00 текущего дня заболели 38 детей", – говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что врачи амбулаторий провели медицинский осмотр почти всех учеников 62-й школы по месту жительства. В стационарах города на данный момент находятся 22 ребенка, восемь больных лечатся в домашних условиях. Бабский отметил, что больные дети чувствуют себя лучше.

Ранее мы писали, что кишечную инфекцию обнаружили в 25 учеников школы №62 и 21 из них находятся в больнице.

Кроме того, по факту заболевания учеников уже открыли уголовное производство по ст. 325 УК Украины ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений"). Как рассказали в горсовете Днепра, в больницы на данный момент госпитализировали сразу 18 учеников. Им поставили предварительный диагноз – острая кишечная инфекция.

Также в школе в Днепре специальная комиссия проводит проверки для выяснения причин инцидента.Также инцидент прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, если причиной госпитализации детей окажется отравление, то виновные будут отвечать в полной мере.