День траура. Как в Днепре простились с убитыми на "Южмаше" (видео)

В результате трагедии погибли четверо военнослужащих Национальной гвардии и гражданская девушка

В Днепре попрощались с погибшими во время страшной стрельбы. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 29 января в Днепре – день траура. Там простились с погибшими во время стрельбы на "Южмаше". Состояние раненых остается стабильным. Двух бойцов перевели из реанимации, еще двое – в тяжелом состоянии.

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Гробы с телами старшего лейтенанта Александра Буганова, младшего сержанта Александра Драгана, старшего солдата Артема Левковского, солдата Леонида Черникова и контролерши на КПП Веры Лебединец принесли во Дворец культуры.

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"У Александра Буганова осталось двое маленьких детей, девочка вот недавно родилась. Это был офицер с большой буквы", – рассказал Максим бывший сослуживец Александра Буганова.

"Полгода службы, когда он пришел – это прекрасные полгода. Это был очень хороший человек. Помимо как командиром он был другом для всех, кто служил", – сказал Евгений Бондарь сослуживец Александра Буганова.



Вера Лебединец – вахтерша, которая до последнего не выпускала вооруженного стрелка с территории завода. Сама воспитывала дочь – 11-летнюю Киру.

"Герой, действительно герой. Вы же видите, она до последнего стояла, она не сдавалась, просто хочется, чтобы помогли, чтобы ребенок в стороне не остался, чтобы услышали семью, руку помощи протянули", – говорит одноклассница Веры Лебединской Ирина Борисенко.

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Семьям погибших государство выплатит почти по 2 миллиона гривен каждому. Глава МВД Денис Монастырский поддерживает на прощании родственников. К тому же – посетил раненых в больницах.

"Мы навестили раненых в больницах, мы прощаемся с погибшими, покинувшими жизнь в этот сложный день", – сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Подозреваемый Артемий Рябчук суд отправил под стражу. Приговор он будет ожидать в СИЗО – не на гауптвахте, как того потребовали прокуроры. В то же время в ДБР расследуют служебное халатность командиров части, где служил стрелок.

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Трагедия 27 января

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.

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