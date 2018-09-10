Депутата Днепропетровского облсовета поймали на крупной взятке

Сегодня, 19:15

Чиновница получила деньги за влияние на решения и действия должностных лиц Госгеокадастра


Фото: Facebook Лариса Сарган

Фото: Facebook Лариса Сарган

Депутата Днепропетровского областного совета поймали на взятке в размере 12 тысяч долларов США. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. 

Как выяснилось, женщина за полученные деньги должна была повлиять на решения и действия должностных лиц Госгеокадастра в Днепропетровской области.

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"За такие деньги депутат обещала повлиять на получение распоряжения на разработку проекта землеустройства и в дальнейшем утверждения данного проекта", – рассказала Сарган, отметив, что на данный момент досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.
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