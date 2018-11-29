Днепр возглавил рейтинг коррупции по области

"Сегодня" выяснила, за что чаще всего берут деньги и какие еще города попали в своеобразный антирейтинг

Днепр возглавил список самых коррупционных городов области. С начала года правоохранители зафиксировали в регионе 300 административных правонарушений, связанных со взяточничеством, а в суды передали 164 уголовных производства в отношении 183 человек. "Сегодня" выяснила, за что чаще всего берут деньги и какие еще города попали в своеобразный антирейтинг.

Как выяснилось, чаще всего в уголовных производствах фигурировали правоохранители и должностные лица местного самоуправления. Взятки они брали за решение вопросов, связанных с землей и арендой, за доступ к ограниченной информации и даже за реализацию елок. Полицейские, в свою очередь, попадались на сокрытии фактов преступлений.

"Приговором Межевского районного суда осужден полицейский полка полиции особого назначения, который получил 10 000 грн неправомерной выгоды за неуведомление следственных органов об обнаружении у гражданина веществ наркотического происхождения", — рассказали "Сегодня" в пресс-службе областной прокуратуры, отметив, что за это коп получил штраф в 17 000 грн.

Штрафом отделалась и бухгалтер одного из институтов Кривого Рога, которая за барыш пыталась снизить стоимость аренды помещений института.

ЗА ДЕРЕВЬЯ И РЕШЕНИЯ. Тем временем замначальника отдела Государственной экоинспекции области приговорили к пяти годам заключения: за 68 000 грн он намеревался урегулировать вопрос вырубки 340 деревьев на территории двух сельсоветов. А в Подгородном на два и три года осудили двух депутатов местного горсовета, которые получили 137 000 грн, пообещав повлиять на решение коллег в вопросе изменения целевого назначения земли.

В течение 2018 года больше всего коррупционных уголовных преступлений обнаружили на территории Днепра (в суд направили 74 обвинительных акта), Кривого Рога (24 обвинительных акта), Никополя (13 обвинительных актов) и Каменского (13 обвинительных актов).

Самая незначительная сумма взятки, которую зафиксировали правоохранители, — 3000 грн. За эти деньги лесник вместе со своим помощником обещал закрыть глаза на деятельность гражданина, который незаконно вырубал деревья. Самой же большой оказалась сумма в 159 600 грн.

"Ее получил руководитель государственного предприятия от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью", — отмечают в прокуратуре.

Напомним, днепропетровский чиновник требовал "откат" у бизнесмена. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали о том, что Государственная служба финансового мониторинга только за первую половину 2018 года насчитала в Украине коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Эти данные были получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.