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Двухлетний мальчик, которого подрезал отчим, умер в больнице Днепра (видео)

12 июля 2021 11:01

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сейчас его отчим находится в СИЗО без права на залог – ему грозит пожизненное заключение

Слева на снимке - отчим, справа - Миша. Фото: коллаж "Сегодня"

Слева на снимке - отчим, справа - Миша. Фото: коллаж "Сегодня"

В больнице Днепра умер 2-летний Миша, которого подрезал отчим. Как сообщает корреспондент "Сегодня" Ирина Каминская, мальчик был в реанимации от прошлой среды.

Трагедия произошла в поселке Девладовом возле Кривого Рога.

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28-летний Сергей Федотов напал на двух детей своей бывшей. Связал малышей скотчем и маленького Мишу несколько раз ударил ножом в спину и шею.

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Врачам сначала удалось стабилизировать состояние пострадавшего, но из-за потери крови мозг ребенка отмер. Отчим – в СИЗО без права на залог.

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Ранее мы сообщали, что в Одесской области шестилетнего ребенка госпитализировали с огнестрельным ранением.

Также напомним, ребенка ранили из автомата возле полигона в Днепропетровской области.

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