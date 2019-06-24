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Ребенка ранили из автомата возле полигона в Днепропетровской области

24 июня, 19:13

Следователи ГБР оперативно выехали на место происшествия

Фото: Pixabay

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтава, расследуют обстоятельства ранения 15-летнего парня возле учебно-тренировочного полигона в с. Партизанское Днепропетровской области.

Как сообщили в Полтавском теруправлении ГБР, по предварительной информации, 24 июня около 11.00, во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел, огнестрельное ранение в область правого бедра получил подросток 2004 года рождения.

Получив информацию, следователи ГБР оперативно выехали на место происшествия. Продолжается комплекс неотложных следственных действий, а также выясняется, при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня.

В настоящее время парень прооперирован в Днепропетровской областной детской больницы. Ему удалили пулю из правого бедра. Кости не повреждены. Угрозы жизни нет.

Напомним, в Винницкой области арендатор пруда подстрелил парня, попавшего в сетку. Виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

В селе Пятка Чудновского района Житомирской области 50-летний мужчина выстрелил из мелкокалиберного оружия в своем дворе, а попал в подростка – в соседском. 


Как сообщалось, в Переяславе-Хмельницком пьяные полицейские подстрелили ребенка, который впоследствии скончался.

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Тег подросток, ранение, стрельба, полигон, автомат

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