Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,47
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Масштабный пожар в Днепре: пламя охватило кафе

Сегодня, 10:21

Огонь повредил крышу здания на площади 80 "квадратов"

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.
Масштабный пожар в Днепре: пламя охватило кафе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/889/0c0/5c98890c0b9e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/889/0c0/5c98890c0b9e3.jpg Днепр Огонь повредил крышу здания на площади 80 «квадратов»

В Днепре спасатели ликвидировали пожар, который охватил здание кафе. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О пожаре спасателям стало известно вчера в 18:18. Как выяснилось, пламя охватило кафе в переулке Универсальный в Амур-Нижнеднепровском районе города. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 18:45, а ликвидировали его в 19:00. Огонь успел повредить 80 "квадратов" крыши здания.

"Погибших и пострадавших нет", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее в Днепре в десятиэтажном жилом доме произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Еще 16 человек удалось спасти. 

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пожар, Днепр, спасатели, кафе, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " Масштабный пожар в Днепре: пламя охватило кафе". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре в многоэтажке произошел пожар: пострадала женщина

Вчера, 10:34

Спасатели вывели из задымленного здания 16 человек

В Киеве горело трехэтажное здание, есть пострадавшие

Вчера, 08:43

Огонь был разведен в трех местах, что спровоцировало масштабное возгорание

Под Запорожьем из горящего дома соседи вытащили пенсионерку

22 марта, 14:46

Соседи вызвали пожарных, а потом своими силами потушили огонь

В Запорожье вспыхнул крупный пожар в парке Победы: опубликовано видео

22 марта, 12:55

Сильный ветер едва не привел к возгоранию больничных корпусов

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»

Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала

Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Столичный рынок труда: Почему киевляне не хотят работать

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Вчера, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

23 марта, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

23 марта, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана