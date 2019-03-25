Масштабный пожар в Днепре: пламя охватило кафе
Огонь повредил крышу здания на площади 80 "квадратов"
В Днепре спасатели ликвидировали пожар, который охватил здание кафе. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.
О пожаре спасателям стало известно вчера в 18:18. Как выяснилось, пламя охватило кафе в переулке Универсальный в Амур-Нижнеднепровском районе города. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 18:45, а ликвидировали его в 19:00. Огонь успел повредить 80 "квадратов" крыши здания.
"Погибших и пострадавших нет", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают правоохранители.
Напомним, ранее в Днепре в десятиэтажном жилом доме произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Еще 16 человек удалось спасти.
Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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