На Днепр обрушился снежный циклон: последствия непогоды

Сегодня, 20:41

Сейчас на дорогах гололед, а машины застревают на подъемах

Спасатели вызволяли авто. Фото: ГСЧС в Днепропетровской области
Спасатели вызволяли авто. Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

Во время недавнего снежного циклона, который прошел по Днепру, спасатели несколько дней усиленно освобождали из снежных заносов застрявшие автомобили.

Так, сотрудники ГСЧС Украины в Днепропетровской области оказали помощь 918 людям, а также вытащили из снежного плена 682 автомобиля. Наиболее сложным для передвижений оказалось направление из Запорожья в Кривой Рог. При этом на внутригородских дорогах ситуация оказалась не лучше, горожанам приходилось долго ждать общественный транспорт и опаздывать на работу.

"В первую волну циклона машина выезжала, проезжала 200—300 метров из автопарка, и упиралась в снежный занос в 40—45 сантиметров, а дальше двигаться не могла. Соответственно, автобусы вовремя на маршруты не попали. Ко второй волне предприятия подготовились более основательно: была обеспечена дополнительная ночевка в общежитиях и админкорпусах для водителей, чтобы с утра выполнить полный выпуск", — объясняет глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.

Сейчас же на дорогах гололед, а машины застревают на подъемах.

Ранее сообщалось, что нынешняя весна выдалась небывало снежной для Днепра. За прошлые сутки на город обрушилась двухмесячная норма осадков.

Напомним, Днепр в третий раз за несколько дней накрыло циклоном: город утопает в сугробах.

Ранее в Украине объявили штормовое предупреждение, но потепление уже близко.

Как писал сайт "Сегодня", журналисты выяснили, кто должен убирать снег возле магазинов и киосков. В Украине после снегопадов возникло много вопросов, кто должен расчищать улицы и какое предусмотрено наказание за игнорирование.
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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