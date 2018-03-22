На юге Украины не могут развести мост, покрытый льдом

Непогода заблокировала работу Белгород-Днестровского морского порта. Как рассказали в Администрации морских портов Украины (АМПУ), суда не могут зайти в порт из-за обледенения разводного моста, который соединяет берега "на границе" Черного моря и Днестровского лимана.

В самом порту на проблему реагируют спокойно, хотя на данный момент мост ни разу так и не смогли развести.

"У нас на рейде один пароход стоит, ждет, — рассказал нам заместитель капитана Белгород-Днестровского морского порта Андрей Бондаренко. — Обычно у нас пять разводов моста в день, в зависимости от подхода судов".

Отметим, что ранее непогода уже препятствовала нормальной работе гавани. Так, по данным АМПУ, Белгород-Днестровский порт не работал 21 марта из-за обмерзания кранов. Все остальные морские порты Украины работают без ограничений.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды закрыли судовый ход "Дунай – Черное море" и отменили рейсы на Одесском автовокзале.

Кроме того, из-за непогоды в Одессе запретили въезд в город грузовиков.