На юге Украины не могут развести мост, покрытый льдом

Сегодня, 19:46

Непогода мешает судам зайти в порт

Фото: журнал «Транспорт
Фото: журнал «Транспорт

Непогода заблокировала работу Белгород-Днестровского морского порта. Как рассказали в Администрации морских портов Украины (АМПУ), суда не могут зайти в порт из-за обледенения разводного моста, который соединяет берега "на границе" Черного моря и Днестровского лимана.

В самом порту на проблему реагируют спокойно, хотя на данный момент мост ни разу так и не смогли развести.

"У нас на рейде один пароход стоит, ждет, — рассказал нам заместитель капитана Белгород-Днестровского морского порта Андрей Бондаренко. — Обычно у нас пять разводов моста в день, в зависимости от подхода судов".

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Отметим, что ранее непогода уже препятствовала нормальной работе гавани. Так, по данным АМПУ, Белгород-Днестровский порт не работал 21 марта из-за обмерзания кранов. Все остальные морские порты Украины работают без ограничений.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды закрыли судовый ход "Дунай – Черное море" и отменили рейсы на Одесском автовокзале.

Кроме того, из-за непогоды в Одессе запретили въезд в город грузовиков.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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