Новое ДТП с маршруткой в Днепропетровской области: опубликованы фото и видео

Сегодня, 10:35

В результате масштабной аварии ранения получили 15 человек

В Синельниковском районе Днепропетровской области вечером 8 августа произошла очередная авария с участием маршрутки – пострадали 15 человек. Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

"8 августа в 21:34 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП на автодороге Т-0401 Днепр – Мелитополь вблизи поселка Первомайское Синельниковского района. В результате ДТП пострадали 15 человек, из них 6 человек госпитализированы", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что столкнулись автобус Mercedes и легковой автомобиль Opel, и в результате ДТП автобус вылетел в кювет и перевернулся на бок, а легковушка перевернулась на крышу.

Спасателям, прибывшим на место происшествия, пришлось извлекать водителя легковушки с помощью спецоборудования. К спасательным работам были привлечены девять человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники. Полиция выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, днем ранее, 7 августа, на Полтавском шоссе под Днепром произошло другое масштабное ДТП: Audi врезался в автобус, который после удара перевернулся. В аварии погибли два человека, 23 получили ранения.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
ДТП, маршрутка, opel, Днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость "Новое ДТП с маршруткой в Днепропетровской области: опубликованы фото и видео". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: ГУНП в Одесской области

Страшное ДТП в Одессе: один человек погиб, шестеро - пострадали

Сегодня, 10:17

Столкнулись микроавтобус и легковушка

Происшествия

Фото: Информатор

Пьяное ДТП в Киеве: Mercedes врезался в грузовик, появились фото и видео

Сегодня, 09:20

В результате инцидента водитель легковушки оказался  в больнице
Загрузка...

Одесса

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Одессе Ford слетел с моста: погибла 20-летняя девушка

Вчера, 18:10

Водитель выехал на встречную полосу, протаранил бетонное ограждение и упал в кювет

Происшествия

В Киеве мужчина погиб на глазах у семьи: новые подробности смертельной аварии

Вчера, 17:47

Ищут пешехода, который мог спровоцировать ДТП
Загрузка...