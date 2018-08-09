Новое ДТП с маршруткой в Днепропетровской области: опубликованы фото и видео

В Синельниковском районе Днепропетровской области вечером 8 августа произошла очередная авария с участием маршрутки – пострадали 15 человек. Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

"8 августа в 21:34 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП на автодороге Т-0401 Днепр – Мелитополь вблизи поселка Первомайское Синельниковского района. В результате ДТП пострадали 15 человек, из них 6 человек госпитализированы", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что столкнулись автобус Mercedes и легковой автомобиль Opel, и в результате ДТП автобус вылетел в кювет и перевернулся на бок, а легковушка перевернулась на крышу.

Спасателям, прибывшим на место происшествия, пришлось извлекать водителя легковушки с помощью спецоборудования. К спасательным работам были привлечены девять человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники. Полиция выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, днем ранее, 7 августа, на Полтавском шоссе под Днепром произошло другое масштабное ДТП: Audi врезался в автобус, который после удара перевернулся. В аварии погибли два человека, 23 получили ранения.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.