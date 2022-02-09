"Очень доволен": какие условия в СИЗО, где находится днепровский стрелок Рябчук

Людмила Денисова рассказала, что парень питается отдельно от всех едой, которую ему передали активисты

Стало известно, какая обстановка в СИЗО, где сидит Артемий Рябчук. Фото: коллаж "Сегодня"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что она проверила воинскую часть 3021, где произошло жуткое убийство в Днепре. Также побывала в камере СИЗО, где сидит подозреваемый в стрельбе Артемий Рябчук.

Об этом говорится в ток-шоу на телеканале Украина 24.

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Новые подробности

"Провели проверку в части 3021 и СИЗО, где сидит Рябчук. В его камере сделали новый ремонт и поэтому там все хорошо – жалоб нет", – отметила Денисова.

Она сообщила, что Рябчук питается отдельно от всех едой, которую ему передали активисты – 34 кг. Это фрукты, овощи и многое другое.

"Продукты зафиксировали списком, и они сейчас находятся в кладовке", – подчеркнула Денисова.

По ее словам, Рябчук очень доволен условиями и отношением к нему всех правоохранителей и тех, кто за ним следит.

"Он согласился лично со мной встретиться. Мы общались 40 минут. Артемий рассказывал мне некоторые обстоятельства, но я не могу их разглашать", – подытожила Денисова.

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Причина визита

По словам Денисовой, работники Секретариата уполномоченного осуществляют повторный мониторинг исправительной колонии, ведь по результатам предыдущего визита, проведенного в 2019 году, в учреждении были выявлены многочисленные нарушения относительно обеспечения права заключенных на достойные условия содержания.

Что известно о трагедии

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

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