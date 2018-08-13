Переселенцев из Донбасса через суд заставляют возвращать полученные пособия
Переселенец Илья Суздалев должен вернуть более 7 тысяч гривен государству и оплатить все судебные издержки
Переселенцев из Донбасса через суд заставляют возвращать уже полученные пособия. Ранее выплат лишили бывшего пленника боевиков, а теперь постановление получил экс-сотрудник Донецкой облгосадминистрации. Причем заседания суда проходили без его участия. Как получается, что соцслужбы лишают переселенцев выплат, назначенных несколько лет назад?
Переселенец Илья Суздалев должен вернуть более 7 тысяч гривен государству и оплатить все судебные издержки. Такое постановление вынес суд Краматорска – в этот город бывший чиновник Донецкой областной администрации переехал с коллегами после начала боевых действий. До 2015-го года Суздалев проживал в одном из интернатов. Но, как оказалось, никаких документов, подтверждающих это, нет.
"Я сам участвовал в эвакуации людей из Дебальцево, вывозил группу, и тогда мы вывозили просто в лагеря первые попавшиеся, условно говоря. Открывали. Зима, в Святогорске и селили людей, чтобы они просто не на улице ночевали. Наверное, сложно понять и суду, и собесу, наверное, просто забыли, как это было в 14-15 году. А я это помню. Так было тогда. И поэтому тогда поселились вот в этом интернате. Был такой простой и удобный вариант переждать", – говорит переселенец Илья Суздалев.
В управлении соцзащиты усомнились в том, что донетчанин действительно проживал в интернате, так как, по правилам, никто, кроме детей, там находиться не мог.
"Мы провели проверку целевого использования бюджетных денег. Со слов директора интерната, Илья не проживал по этому адресу, и о нем никто не знает", – рассказывает начальник управления труда и социальной защиты населения Краматорского горсовета Ольга Никитенко.
Однако в интернате нам сказали, что помнят Илью Суздалева. Но уверяют: он там не жил, а лишь хранил вещи. Вот только повторить это перед камерой директор интерната отказалась.
"Но если человек сумки оставил, это же не значит, что он жил. Я уже писала объяснительные, мне уже приходили из прокуратуры, приходили письма. Я писала объяснительные. Но здесь не проживал", – признается женщина.
Тем не менее, повестки в суд соцработники присылали Илье именно на адрес интерната, а не на его новый адрес регистрации. Потому Суздалев уведомления не получал, и суд по делу прошел без его участия.
"Согласно указанному в исковом заявлении адресу ответчика, на этот адрес судом направлялись повестки судебные, которые, к сожалению были возвращены в суд в связи с тем, что адресат отсутствует по указанному адресу", – объясняет судья-спикер Краматорского городского суда Анастасия Михальченко.
Илья уже подготовил апелляцию.
"400 гривен это даже на тот момент и в 14-15 году – не та помощь, за которую бы стоило сегодня кошмарить людей", – признается Илья Суздалев.
Случаи, когда переселенцев через суд обязывают вернуть выплаченное ранее пособие, не единичны. Правозащитники считают – это следствие изъянов в системе социальной защиты населения.
"У нас система работает, к сожалению, квадратно-гнездовым методом. На всех. Не разбирая, не выбирая, не выделяя. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, появляются вот такие абсурдные ситуации, как с Ильей Суздалевым, как с профессором Козловским, которого освободили из плена, он поехал на конференцию, и к нему в это время пришли с проверкой и лишили выплат", – рассказывает советник министерства социальной политики Украины по вопросам внутренне перемещенных лиц Александр Ворошков.
Ранее мы писали о том, что в Харьковской области реализуют 13 программ для переселенцев из Донбасса.
Кроме того, недавно переселенцам в Мариуполе вручили ключи от 63 служебных квартир.
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