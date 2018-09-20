Приставал к пятикласснице: в Днепре горожане избили мужчину

В Днепре горожане задержали и избили мужчину, который приставал к пятикласснице. Об этом сообщили в Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент случился вечером 19 сентября на улице Маршала Малиновского около 20:20. Полицейских на место происшествия вызвала местная жительница, которая сообщила, что 10 человек бьют полураздетого мужчину

"Прибыв на место, увидели гражданина рядом с толпой людей. Они пояснили, что неоднократно видели его полураздетого, цепляющегося к несовершеннолетним девочкам. После чего в полицию обратилась женщина 1977 года рождения. Она сообщила, что, со слов ее дочки, данный гражданин цеплялся к ее ребенку. После чего мужчину доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции для дальнейшего разбирательства", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь Патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко.

Примечательно, что в присутствии горожан и стражей порядка среди личных вещей мужчины обнаружили детские очки, эротический журнал, сигареты, документы, а также шприц с неизвестной жидкостью.

Мы уже писали о том, что в парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. В Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.