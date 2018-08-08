В Винницкой области автомобиль сбил 81-летнюю велосипедистку

Сегодня, 13:18

Пенсионерку с травмами госпитализировали в больницу


Фото: ГУНП в Винницкой области

Фото: ГУНП в Винницкой области

Фото: ГУНП в Винницкой области

В городе Тростянец Винницкой области легковой автомобиль ВАЗ сбил 81-летнюю пенсионерку на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"За рулем транспортного средства находился 47-летний местный житель. Предварительно установлено, что 81-летняя женщина ехала на велосипеде в попутном направлении, а затем резко повернула влево, не убедившись, что сзади нет автомобилей", – рассказали в полиции.

В результате аварии женщину с переломом ключицы и ушибами госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы.

"Следственным отделением полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок", – добавили в полиции.

Напомним, не так давно сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. 

Также мы писали об украинских городах-рекордсменах по количеству ДТП
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