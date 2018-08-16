Статистика аварий в Днепре: кто нарушает чаще всего

С начала года 4723 водителя управляли транспортом "под градусом"

Несмотря на то что ленты новостей пестрят заметками об авариях на дорогах Днепра, копы рапортуют: столкновений стало гораздо меньше.

По статистике, с начала года в Днепропетровской области произошло 5828 ДТП, что на 1000 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. "Сегодня" выяснила, какие правила дорожного движения чаще всего нарушают автолюбители и как удалось снизить аварийность.

Улучшение статистики копы объясняют проведением превентивных действий, которые приучают водителей к дисциплине за рулем.

"Полицейские составляют протокол, а человек впоследствии думает, имеет ли смысл в дальнейшем нарушать. К слову, раньше не так много уделялось внимания ремням безопасности, а сейчас мы составляем протоколы, потому люди стали пристегиваться. А это в свою очередь помогает спасти жизни во время столкновения, поэтому жертв также становится меньше", — рассказала "Сегодня" пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

За последние восемь месяцев полицейские составили более 90 000 протоколов. Не сложно подсчитать, что нарушителей ПДД ловят каждые две минуты.

"Зафиксировали практически 22 000 нарушений, связанных с управлением автомобилем без необходимых документов и 20 000 нарушений правил использования ремня безопасности или мотошлема", — рассказывают в центре коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области.

При этом стражи порядка составили 4723 протокола за вождение в нетрезвом виде. Однако жертв аварий стало меньше. Так, с начала года в авариях погибло 114 человек, травмировались — 1465. В 2017-м количество погибших составило 129 человек, а травмированных — 1692.

Правозащитник Андрей Ишханян поясняет: в статистику не попадают европротоколы.

"Решение о выезде представителей полиции на место ДТП принимают участники аварии. Если они хотят, чтобы ДТП оформлялось по привычным для нас правилам, то полиция не имеет права отказать им в выезде на место аварии и оформлении соответствующего протокола. Если же участники ДТП составляют европротокол, то они могут делать это без участия полиции. Тогда информацию о случившемся сообщают только в страховую компанию", — уточняет юрист.

Напомним, в Днепре массово штрафуют перевозчиков.

Как сообщалось, Кабинет Министров направил в парламент законодательные инициативы МВД по повышению ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине.