Стрельба в центре Днепра: появились новые подробности и результаты расследования

Стали известны новые подробности перестрелки в центре Днепра, на улице Титова, где были ранены три человека.

По данным местных журналистов, одним из пострадавших оказался бизнесмен, который ранее занимался розничной торговлей сигаретами – он ехал в машине со своими сыновьями, сообщает "Информатор".

Также стало известно, что стрельбу открыли люди, подъехавшие к месту инцидента на Toyota Land Cruiser – выстрелы они производили, по непроверенным данным, из травматического пистолета.

Как заявили в областном управлении Нацполиции, о перестрелке на линию "102" сообщили местные жители, а прибывшие копы выяснили, что в конфликте принимали участие две группы людей. Кто начал стрелять первым – пока не известно.

Пострадавших доставили в 16-ю городскую больницу. Остальные участники скрылись. На данный момент состояние пострадавших стабильно, их жизни ничего не угрожает.

Около двух часов ночи 25 февраля сотрудники Управления стратегических расследований совместно с бойцами КОРДа задержали двоих фигурантов происшествия.

На протяжении ночи полицейские провели около 20 обысков, изъяли шесть автомобилей и оружие. Всего задержаны пятеро участников инцидента, из них трое — пострадавшие. Им планируют вручить подозрения по статье "хулиганство", которая грозит заключением на срок до семи лет.

При этом у жителей Днепра возникло много вопросов к полиции: на видео, снятых в момент стрельбы, видно, что там находились патрульные: горожане не понимают, почему копы не открыли огонь, чтобы остановить перестрелку.

В ходе пресс-конференции полицейское начальство отметило, что правильность действий будет оцениваться служебным расследованием, однако стоит помнить о том, что инцидент происходил в месте массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки в центре Днепра, которая произошла на улице Титова, были ранены три человека. По предварительным данным, двое получили ранения в ноги, один – в шею.

По словам очевидцев, на улице остановились Mercedes GL-class, а рядом – машина патрульных. Позже на место подъехали еще несколько человек на Toyota Land Cruiser, которые и начали стрелять.

Причина конфликта пока неизвестна. Toyota с места происшествия скрылась, но их задержали возле одного из городских ресторанов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что выстрелы гремели прямо средь бела дня, возле остановки общественного транспорта, в присутствии множества людей, которые и сняли происходящее на видео.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как вечером 18 февраля в Киевском районе Одессы мужчина устроил стрельбу в салоне красоты. Женщина-парикмахер тогда получила огнестрельные ранения.

А 2 февраля в Киеве на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину. Погибшим оказался Андрей Сотник, который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

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