Трагедия на фестивале Kozak FEST: организаторы рассказали подробности

После инцидента с гибелью человека борьба с последствиями непогоды продолжается

На фестивале Kozak Fest произошла трагедия из-за непогоды. Фото: Facebook

В Днепропетровской области во время непогоды в ходе проведения фестиваля Kozak Fest, был снесен батут, повреждена сцена и палатки, а некоторые участки территории были подтоплены, из-за которых посетители не смогли уехать.

По словам одного из организаторов мероприятия, народного депутата Юрия Березы, смерть человека поставила под сомнение дальнейшее проведение фестиваля в Днепропетровской области.

"Порывом ветра был снесен батут, частично повреждены палатки и сцена. В результате происшествия погиб мужчина, работающий обслуживающим персоналом фестиваля. Он травмирован обломками сцены", – заявил он.

Также Береза добавил, что организаторы рассчитывают на наказание виновных в происшествии.

"Вопрос о продолжении фестиваля на следующий год будет решен путем голосования на официальной странице в социальной сети", – отметил Юрий Береза.

В настоящее время идет ликвидация последствий непогоды, с которыми борются полицейские, волонтеры, полк "Днепр-1" и спасатели, а рабочие продолжают разбирать конструкцию.

"Силами личного состава проводился разбор поврежденной конструкции сцены, обзор местности для выявления граждан, нуждающихся в помощи. Вытянули 53 легковых автомобиля, в которых находилось 135 человек", – заявил начальник областного управления ГСЧС Андрей Кульбач.

Напомним, на фестивале Kozak Fest, который проводился в нашей области пятый год кряду, погиб 48-летний мужчина, также пострадали два человека – их госпитализировали с переломами.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Чернигове из-за сильного ветра срывало крыши и валило деревья, был травмирован пожилой мужчина.

Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в этом учреждении не было.

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