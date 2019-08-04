В Днепре активно ремонтируют мост 2019-08-04T23:59:00+03:00 Днепр Для пешеходов переправу откроют завтра

В Днепре мост, ставший предметом торга за кресло мэра – строители не оставляют ни днем, ни ночью. Работа кипит. Две недели назад переправу перекрыли для автомобилей, уже почти неделю не пускают на мост и пешеходов.

К сентябрю мост не откроют – уверен Вячеслав. До закрытия центральной переправы он ежедневно ходил по ней пешком и следил, как продвигается ремонт.

"Как‑то все медленно идет. Просто на опыте предыдущего видел, как делается, смотрю – такая же скорость, соответственно – так же долго и будут делать", – делится житель Днепра.

Но ремонтники уверяют: уложатся в полтора месяца – работают круглосуточно. Могли бы и быстрее, если бы не пришлось переделывать за другими подрядчиками.

Пока одни снимают бетон – другие устанавливают деформационные швы.

Таких деформационных швов почти сотня на обоих полосах, сейчас устанавливают остальные. Далее – косметика: покрасить отбойники, подготовить пешеходную зону, привести в порядок стелы.

Для пешеходов переправу откроют завтра. Сегодня покрытие еще обрабатывают химикатами.

Между тем мэр города на своем YouTube-канале обещает, мост откроют – как и планировали, еще и вместе с президентом.

"14 сентября мы закончим мост и откроем его вместе с Владимиром Зеленским, ему большое спасибо что придал новый импульс, но в любом случае мы собирались это делать",- отметил Филатов.

Напомним, что полностью перекрыть многострадальный мост чиновники решили после инспекции президента Украины Владимира Зеленского, который побывал в городе в конце прошлой недели и заключил пари с мэром Борисом Филатовым: если мост не успеют отремонтировать ко Дню города, который в этом году будет отмечаться 14 сентября, градоначальник добровольно покинет пост.

А пока в Днепре из-за ремонта центрального моста города, когда добраться с одного берега на другой стало настоящей проблемой, запустили водное такси, которое перевозит людей быстро, а главное бесплатно.

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