В Днепре активно ремонтируют мост

В Днепре мост, ставший предметом торга за кресло мэра – строители не оставляют ни днем, ни ночью. Работа кипит. Две недели назад переправу перекрыли для автомобилей, уже почти неделю не пускают на мост и пешеходов.
К сентябрю мост не откроют – уверен Вячеслав. До закрытия центральной переправы он ежедневно ходил по ней пешком и следил, как продвигается ремонт.
"Как‑то все медленно идет. Просто на опыте предыдущего видел, как делается, смотрю – такая же скорость, соответственно – так же долго и будут делать", – делится житель Днепра.
Но ремонтники уверяют: уложатся в полтора месяца – работают круглосуточно. Могли бы и быстрее, если бы не пришлось переделывать за другими подрядчиками.
Пока одни снимают бетон – другие устанавливают деформационные швы.
Таких деформационных швов почти сотня на обоих полосах, сейчас устанавливают остальные. Далее – косметика: покрасить отбойники, подготовить пешеходную зону, привести в порядок стелы.
Для пешеходов переправу откроют завтра. Сегодня покрытие еще обрабатывают химикатами.
Между тем мэр города на своем YouTube-канале обещает, мост откроют – как и планировали, еще и вместе с президентом.
"14 сентября мы закончим мост и откроем его вместе с Владимиром Зеленским, ему большое спасибо что придал новый импульс, но в любом случае мы собирались это делать",- отметил Филатов.
Напомним, что полностью перекрыть многострадальный мост чиновники решили после инспекции президента Украины Владимира Зеленского, который побывал в городе в конце прошлой недели и заключил пари с мэром Борисом Филатовым: если мост не успеют отремонтировать ко Дню города, который в этом году будет отмечаться 14 сентября, градоначальник добровольно покинет пост.
А пока в Днепре из-за ремонта центрального моста города, когда добраться с одного берега на другой стало настоящей проблемой, запустили водное такси, которое перевозит людей быстро, а главное бесплатно.
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