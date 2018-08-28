В Одесской области мужчина застрелил гражданскую жену и покончил с собой
Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства
В городе Белгород-Днестровский Одесской области мужчина застрелил гражданскую жену, а после этого покончил с собой. Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.
Трагедия произошла вечером 27 августа в одном из жилых домов города. По предварительным данным, мужчина 1958 года рождения выстрелил в женщину 1969 года рождения из зарегистрированного ружья ТОЗ-16.
"В результате она скончалась на месте. Затем злоумышленник застрелился", – отметили правоохранители.
На данный момент правоохранители открыли по данному факту уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Не так давно в Житомирской области 33-летний мужчина убил свою восьмилетнюю дочь, а затем покончил с собой. Тела мужчины и девочки вечером 5 августа нашли жители села Каменка в лесном массиве в автомобиле.
А в Фастове Киевской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избил 85-летнюю мать.
Кроме того, недавно в Калиновском районе Винницкой области женщина заказала убийство сына.
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