В Одесской области мужчина застрелил гражданскую жену и покончил с собой

Сегодня, 11:36

Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства

Фото: novostivmire.com
Фото: novostivmire.com

В городе Белгород-Днестровский Одесской области мужчина застрелил гражданскую жену, а после этого покончил с собой. Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

Трагедия произошла вечером 27 августа в одном из жилых домов города. По предварительным данным, мужчина 1958 года рождения выстрелил в женщину 1969 года рождения из зарегистрированного ружья ТОЗ-16.

"В результате она скончалась на месте. Затем злоумышленник застрелился", – отметили правоохранители.

На данный момент правоохранители открыли по данному факту уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Не так давно в Житомирской области 33-летний мужчина убил свою восьмилетнюю дочь, а затем покончил с собой. Тела мужчины и девочки вечером 5 августа нашли жители села Каменка в лесном массиве в автомобиле.

А в Фастове Киевской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избил 85-летнюю мать.

Кроме того, недавно в Калиновском районе Винницкой области женщина заказала убийство сына. 
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Источник:

УНИАН

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