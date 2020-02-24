В Днепре и Кривом Роге ураган вырывал с корнем деревья и разрывал билборды: фото и видео

В Кривом Роге громадное дерево рухнуло на микроавтобус, а другое ранило женщину

Ураганный ветер, который бушевал в южных областях Украины и привел к гибели женщины в Одессе, немало бед натворил и в Днепропетровской области.

Так, в сети появилось видео из Днепра – на нем снято огромное дерево, рухнувшее прямо на проезжую часть. Ролик был опубликован в Telegram-канале H_Dnepr.

Инцидент произошел на улице Янтарной. В результате этого движение по улице перекрыто. На ролике можно услышать, как женщина, не подбирая выражений, высказывает очевидцам свое неудовольствие по поводу аварийного дерева: "Два года писала, б***ь, рассказывала им!"

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Дерево рухнуло на дорогу в Днепре

Еще одно происшествие случилось недалеко от Строительной академии – там прогнившая оконная рама прилетело прямо на машину, стоявшую на парковке.

Ураганный ветер вырвал оконную раму и швырнул ее на машину

Между тем, в Кривом Роге сильный ветер разорвал билборд, установленный на проспекте Мира. Коммунальщики оградили территорию вокруг рекламного плаката сигнальной лентой, но люди продолжают ходить возле аварийного борда и парковать под ним автомобили.

А в Ингулецком районе большое дерево ветром повалило прямо на припаркованный микроавтобус. К счастью, в момент происшествия в салоне машины никого не было, и потому обошлось без пострадавших сообщили в ГСЧС.

Кроме того, на перекрестке улиц Черновола и Преображенской упавшее дерево травмировало женщину – ей потребовалась помощь, чтобы выбраться из-под обломков. Спасатели убрали дерево и помогли медикам доставить пострадавшую в больницу.

Ранее мы писали, что на Одесскую область обрушился сильнейший шторм. Ураганный ветер срывал с домов крыши и валит на дороги деревья.

Также мы сообщали, что к Одессе приближается активный циклон "Юля", который принесет резкое ухудшение погоды – сильные осадки и ураганный ветер.

Синоптики ранее прогнозировали, что погода в Украине 24 февраля резко ухудшится. Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

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