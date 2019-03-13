В Краснограде на "Новой почте" клиент украл коробку для сбора денег ребенку

Мужчина зашел в отделение, положил коробку с деньгами в рюкзак, и вышел

Фото: Facebook

В Краснограде на "Новой почте" клиент украл коробку для сбора денег ребенку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/92b/1ca/5c892b1ca04e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/92b/1ca/5c892b1ca04e4.jpg 2019-03-13T18:12:00+02:00 Харьков Мужчина зашел в отделение, положил коробку с деньгами в рюкзак, и вышел

В Краснограде Харьковской области в отделении "Новой почты" один из клиентов вынес в рюкзаке коробку для сбора средств на лечение ребенка. Об этом в Facebook-сообществе, посвященном городу, рассказала начальник филиала "НП" Инна Ткаченко.

Женщина возмутилась вопиющим поведением посетителя и опубликовала фотографии с камеры наблюдений.

"Вот все пишут дороги плохие, правительство г...о и т.д . А сами люди простите какие стали? Про озлобленных людей я уже молчу... списывая на тяжелый уровень жизни. Но твою мать (простите за мой французский) – украсть коробку для сбора денег на лечение ребенка!!!! Это каким нужно быть отморозком? Ниже скрины с камеры, человек просто зашел с рюкзаком, положил коробочку в рюкзак и вышел, в тот момент когда были клиенты, и все были заняты. Очень жаль, что не видно лица", – написала Ткаченко.

В ГУНП полиции в Харьковской области сообщили, что с с заявлением по краже пока никто не обращался.

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