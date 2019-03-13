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В Краснограде на "Новой почте" клиент украл коробку для сбора денег ребенку

Сегодня, 18:12

Мужчина зашел в отделение, положил коробку с деньгами в рюкзак, и вышел

Фото: Facebook
В Краснограде на "Новой почте" клиент украл коробку для сбора денег ребенку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/92b/1ca/5c892b1ca04e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/92b/1ca/5c892b1ca04e4.jpg Харьков Мужчина зашел в отделение, положил коробку с деньгами в рюкзак, и вышел

В Краснограде Харьковской области в отделении "Новой почты" один из клиентов вынес в рюкзаке коробку для сбора средств на лечение ребенка. Об этом в Facebook-сообществе, посвященном городу, рассказала начальник филиала "НП" Инна Ткаченко.

Женщина возмутилась вопиющим поведением посетителя и опубликовала фотографии с камеры наблюдений.

"Вот все пишут дороги плохие, правительство г...о и т.д . А сами люди простите какие стали? Про озлобленных людей я уже молчу... списывая на тяжелый уровень жизни. Но твою мать (простите за мой французский) – украсть коробку для сбора денег на лечение ребенка!!!! Это каким нужно быть отморозком? Ниже скрины с камеры, человек просто зашел с рюкзаком, положил коробочку в рюкзак и вышел, в тот момент когда были клиенты, и все были заняты. Очень жаль, что не видно лица", – написала Ткаченко.

В ГУНП полиции в Харьковской области сообщили, что с с заявлением по краже пока никто не обращался.

Напомним, в Мелитополе солдат украл военное оборудование на 440 тысяч гривен. 21-летнему военнослужащему за кражу грозит до 12 лет тюрьмы.

Также мы писали, что в Киеве бариста украл кофемолку, деньги из кассы и 40 литров молока: в соцсетях шутят. Пользователи Фейсбук тут же принялись активно обсуждать произошедшее.

Также напомним, если в дверь постучали "коммунальщики", не спешите открывать – под работников ЖЭКов и других служб часто маскируются квартирные воры. Правоохранители заявляют, что таких краж в последнее время стало больше. Так, на Соломенке в Киеве поймали банду опытных квартирных воров- по горячим следам после очередного "налета".

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Тег кража, вор, пожертвования, Новая Почта

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