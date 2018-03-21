В Днепре коммунальный коллапс из-за прорыва труб

Сегодня, 01:21

36 многоквартирных домов остались без тепла

Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua

При невесенней погоде в Днепре, который пережил настоящий снежный апокалипсис, 36 многоквартирных домов и один роддом остались без теплоснабжения из-за порыва теплотрассы под землей.

Об этом сообщает 5 канал.

В результате горячая вода затопила подвал одного из 5-этажных домов. Сотрудники коммунальных служб откачивали воду и пообещали ликвидировать аварию уже к вечеру.

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Местное издание Информатор пишет, что около 9 утра во вторник, 20 марта, также произошел порыв трубы с питьевой водой на пересечении улиц Жуковского и Шевченко.

Напомним, в начале марта в Киеве на улице Северной (Оболонь) было обнаружено повреждение на водопроводной сети Д-250 мм, из-за которого произошла большая утечка воды.

15 февраля на улице Лятошинского в Голосеевском районе произошла серьезная коммунальная авария. Здесь прорвало трубу, в результате чего вся проезжая часть "ушла под воду".

Ранее мы писали о случае в Киеве, когда из-за стройки здание ж/д вокзала чуть не затопило фекалиями. Строители залили бетоном канализационный коллектор диаметром 800 мм.
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