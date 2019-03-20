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В Днепре копы учились охранять порядок на выборах

Сегодня, 21:10

Правоохранители отрабатывали конфликты

На плацу. Моделировали варианты поведения толпы. Фото: dp.npu.gov.ua
На плацу. Моделировали варианты поведения толпы. Фото: dp.npu.gov.ua.
В Днепре копы учились охранять порядок на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/28e/8fb/5c928e8fb04bd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/28e/8fb/5c928e8fb04bd.png Днепр Правоохранители отрабатывали конфликты

В Днепре провели учения, направленные на организацию правоохранителями порядка во время проведения выборов. Для копов создали так называемую скандальную модель поведения общества. Задача полицейских — сохранить права всех участников мирных собраний, предотвращая конфликтные ситуации между горожанами.

"Правоохранители моделировали ситуации с целью получения контроля над толпой, в том числе с помощью групп коммуникаций. Для максимальной эффективности работали в совместных группах и учились активно использовать заградительные средства и автомобили", — рассказали в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

В учениях приняли участие полицейские полка особого назначения, бойцы Нацгвардии и тактико-оперативное реагирование управления патрульной полиции.

Напомним, спасатели начали масштабную проверку всех избирательных участков. После проверки инспекторы дают рекомендации по устранению недостатков.

Напомним, что на заседании Комиссии ЦИК приняла к сведению, что на выборах президента Украины голосование граждан не организуется и не проводится на территории АР Крым и Севастополя, на определенных указом президента временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Также Комиссия утвердила смету расходов на подготовку и проведение выборов президента Украины для УИК заграничных избирательных участков на общую сумму 15 млн 572,6 тыс. грн.

Также мы сообщали, что существует 102 украинских избирательных участка за рубежом на постоянной основе в 72 странах мира. Отмечается, что 99 заграничных избирательных участков создано при посольствах и консульствах Украины, 3 участка – при воинских частях (формированиях), дислоцированных за пределами Украины: в Демократической Республике Конго и в Косово, Республика Сербия.

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Тег выборы, безопасность, охрана, учения

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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