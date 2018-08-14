В Днепре легковушка слетела с моста

В Днепре легковой автомобиль слетел с моста и чудом не задел другие машины. Доставали упавшее авто две пожарные машины. Кроме того, легковушку залили водой, чтобы она не загорелась.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля: его с переломами госпитализировали в больницу.

"По словам водителя у него (автомобиля. – Ред.) отпало переднее или заднее колесо, и после этого машина резко повернула вправо, и, соответственно, по этой траектории он и полетел в кювет", – рассказал патрульный полицейский Богдан Яцкив.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.



Кроме того, мы писали о том, что в течение семи месяцев этого года количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10 процентов.