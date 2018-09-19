В Днепре массово заболели школьники: стала известна причина

Сегодня, 17:05

У детей подтвердился диагноз "острая кишечная инфекция"

Автор фото: Юрий Кузнецов, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

В Днепре ученики школы № 62, которые попали в больницу с диагнозом "острая кишечная инфекция", заболели из-за питьевой воды. Об этом рассказали в ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области. 

Как выяснилось, из-за проблем с водоснабжением в школе горячая вода, которая подогревалась бойлерами, смешивалась с холодной, которую пили дети. Именно застоявшаяся горячая вода и вызвала заражение.

Кроме того, руководство школы не представило ни одного документа, подтверждающего проведение промывки и дезинфекции резервуаров бойлеров с момента их установления, в том числе после летних каникул.

Также были обнаружены нарушения в пищеблоке. В частности, неправильно хранились молочные продукты и не было проточной воды в умывальниках для детей в столовой и в туалетах для персонала.

Мы же писали о том, что всех заболевших школьников уже выписали из стационаров и дети будут лечиться амбулаторно. Новых случаев заболевания среди учеников школы не фиксировали.

Напомним, в Днепре 38 учеников школы №62 попали в больницу с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция". По факту заболевания учеников уже открыли уголовное производство по ст. 325 УК Украины ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений").

Также инцидент прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, если причиной госпитализации детей окажется отравление, то виновные будут отвечать в полной мере.
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