Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепре на проезжей части нашли мертвого мужчину

Сегодня, 15:45

Девушка, ставшая невольным свидетелем, вызвала скорую и полицию

Фото: Сергей Лашко, dp.informator.ua
Фото: Сергей Лашко, dp.informator.ua.
В Днепре на проезжей части нашли мертвого мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ccf/089/5c9ccf089d961.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ccf/089/5c9ccf089d961.jpg Днепр Девушка, ставшая невольным свидетелем, вызвала скорую и полицию

28 марта, приблизительно в 12:10, на улице Эстафетной обнаружили мертвого мужчину, который лежал на проезжей части. Девушка, ставшая невольным свидетелем, вызвала скорую и полицию. Медикам оставалось лишь констатировать смерть. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

По словам правоохранителей у мужчины не было при себе никаких документов, а потому его личность пока не установлена. Они также сообщили, что визуально мужчине не более пятидесяти лет, а на его теле нет телесных повреждений, за исключением кровоподтеков на лице. По мнению полицейских, мужчине могло стать плохо, после чего он упал и умер.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу и судмедэкспертов. В деталях случившегося разберутся правоохранители.

Фото: Сергей Лашко, dp.informator.ua

Вчера, 27 марта, около 7:30, на улице Широкой, 30, в Днепре возле продуктового магазина нашли мертвого мужчину. На место сразу вызвали скорую и патрульных. Медики констатировали смерть.

Ранее мы сообщали, что в Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли на лавочке у жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции. Предварительно эксперты не обнаружили на теле умершего видимых следов насильственной смерти.

Напомним, в Киеве на Харьковском шоссе нашли тело 24-летнего парня. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег труп, тело, покойник, мертвый, мертвец

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре на проезжей части нашли мертвого мужчину". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нашли третье тело из четырех пропавших на Днепре, которые перевернулись на лодке

Вчера, 18:15

По данным спасателей, сейчас продолжаются поиски пропавшей девушки

В Днепре возле магазина нашли мертвого мужчину

Вчера, 16:46

Предварительно, мужчине на вид около 60 лет

В Харькове у жилого дома нашли тело мужчины

26 марта, 15:08

Труп обнаружили на лавочке у жилого дома

В Киеве в речке Лыбедь нашли тело мужчины

26 марта, 09:24

Труп достали из воды и передали правоохранительным органам

Кто самая холодная мать по знаку зодиака?

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Признания Пугачевой о причине развода: "Он надо мной издевался"

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

Сергей Тигипко ушел с поста

Еще две области: озвучен новый план Путина по захвату Украины

"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть

Жена Руслана Малиновского демонстрирует аппетитные формы

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Каким бизнесом владеет Лев Лещенко

Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры