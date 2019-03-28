В Днепре на проезжей части нашли мертвого мужчину

Девушка, ставшая невольным свидетелем, вызвала скорую и полицию

Фото: Сергей Лашко, dp.informator.ua.

В Днепре на проезжей части нашли мертвого мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ccf/089/5c9ccf089d961.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ccf/089/5c9ccf089d961.jpg 2019-03-28T15:45:16+02:00 Днепр Девушка, ставшая невольным свидетелем, вызвала скорую и полицию

28 марта, приблизительно в 12:10, на улице Эстафетной обнаружили мертвого мужчину, который лежал на проезжей части. Девушка, ставшая невольным свидетелем, вызвала скорую и полицию. Медикам оставалось лишь констатировать смерть. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

По словам правоохранителей у мужчины не было при себе никаких документов, а потому его личность пока не установлена. Они также сообщили, что визуально мужчине не более пятидесяти лет, а на его теле нет телесных повреждений, за исключением кровоподтеков на лице. По мнению полицейских, мужчине могло стать плохо, после чего он упал и умер.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу и судмедэкспертов. В деталях случившегося разберутся правоохранители.

Фото: Сергей Лашко, dp.informator.ua

Вчера, 27 марта, около 7:30, на улице Широкой, 30, в Днепре возле продуктового магазина нашли мертвого мужчину. На место сразу вызвали скорую и патрульных. Медики констатировали смерть.

Ранее мы сообщали, что в Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли на лавочке у жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции. Предварительно эксперты не обнаружили на теле умершего видимых следов насильственной смерти.

Напомним, в Киеве на Харьковском шоссе нашли тело 24-летнего парня. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре на проезжей части нашли мертвого мужчину". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.