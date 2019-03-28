В Днепре на проезжей части нашли мертвого мужчину
Девушка, ставшая невольным свидетелем, вызвала скорую и полицию
28 марта, приблизительно в 12:10, на улице Эстафетной обнаружили мертвого мужчину, который лежал на проезжей части. Девушка, ставшая невольным свидетелем, вызвала скорую и полицию. Медикам оставалось лишь констатировать смерть. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.
По словам правоохранителей у мужчины не было при себе никаких документов, а потому его личность пока не установлена. Они также сообщили, что визуально мужчине не более пятидесяти лет, а на его теле нет телесных повреждений, за исключением кровоподтеков на лице. По мнению полицейских, мужчине могло стать плохо, после чего он упал и умер.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу и судмедэкспертов. В деталях случившегося разберутся правоохранители.
Фото: Сергей Лашко, dp.informator.ua
Вчера, 27 марта, около 7:30, на улице Широкой, 30, в Днепре возле продуктового магазина нашли мертвого мужчину. На место сразу вызвали скорую и патрульных. Медики констатировали смерть.
Ранее мы сообщали, что в Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли на лавочке у жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции. Предварительно эксперты не обнаружили на теле умершего видимых следов насильственной смерти.
Напомним, в Киеве на Харьковском шоссе нашли тело 24-летнего парня. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.
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