Нашли третье тело из четырех пропавших на Днепре, которые перевернулись на лодке

По данным спасателей, сейчас продолжаются поиски пропавшей девушки

Скрин с видео.

Нашли третье тело из четырех пропавших на Днепре, которые перевернулись на лодке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ba0/d9c/5c9ba0d9c3d22.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ba0/d9c/5c9ba0d9c3d22.jpg 2019-03-27T18:15:11+02:00 Другие регионы По данным спасателей, сейчас продолжаются поиски пропавшей девушки

Сегодня в 14:00 в Кременчуге было найдено третье тело из четырех пропавших на Днепре, которые перевернулись на лодке 24 марта, передает пресс-служба ГСЧС в Полтавской области. По данным спасателей, сейчас продолжаются поиски пропавшей девушки.

За два часа до этого спасатели выловили из Днепра тело второго человека, который пропал в результате опрокидывания лодки на Днепре. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Полтавской области.

Как сообщалось, вечером 24 марта в районе Кременчуга Полтавской области на Днепре в результате опрокидывания лодки одна девушка спаслась, еще четыре человека пропали без вести. На момент происшествия в лодке находились две девушки и трое парней.

26 марта было найдено тело одного из четырех человек, которые перевернулись на лодке.

Ранее мы писали о том, что спасатели проводят поиски двух рыбаков, пропавших в акватории Кременчугского водохранилища в Полтавской области.

Напомним, 9 марта вблизи села Авдеевка Куликовского района Черниговской области на реке Десна двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули. Один мужчина смог выбраться на берег.

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