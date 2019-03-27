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В Запорожье обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти

Сегодня, 16:22

В совершении убийства подозревают вдову погибшего

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В Запорожье обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/207/d60/5c9207d604a9b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/207/d60/5c9207d604a9b.jpg Запорожье В совершении убийства подозревают вдову погибшего

В Запорожье обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти. Подозреваемой в убийстве оказалась супруга погибшего.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, тело было обнаружено 26 марта, около 13:30, в одной из квартир по улице Николая Корищенко. Им оказался 58-летний хозяин квартиры.

Прибыв по указанному адресу, полицейские выяснили, что между потерпевшим и его супругой возник конфликт, в ходе которого женщина ударила мужа ножом и тот от полученных травм скончался на месте.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. В настоящее время решатся вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Напомним, в Киеве вечером 23 марта произошло убийство – во время ссоры между супругами в день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.

Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.

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Тег убийство, Запорожье, убийца, поножовщина, резня

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