В Запорожье обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти
В совершении убийства подозревают вдову погибшего
В Запорожье обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти. Подозреваемой в убийстве оказалась супруга погибшего.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, тело было обнаружено 26 марта, около 13:30, в одной из квартир по улице Николая Корищенко. Им оказался 58-летний хозяин квартиры.
Прибыв по указанному адресу, полицейские выяснили, что между потерпевшим и его супругой возник конфликт, в ходе которого женщина ударила мужа ножом и тот от полученных травм скончался на месте.
По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. В настоящее время решатся вопрос об избрании женщине меры пресечения.
Напомним, в Киеве вечером 23 марта произошло убийство – во время ссоры между супругами в день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.
Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.
Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.
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