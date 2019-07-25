На Закарпатье педофил заманил к себе 7-летнюю девочку

Мужчину уже задержали и взяли под стражу

Фото: Facebook

В Закарпатской области сообщено о подозрении 57-летнему жителю с. Батево Береговского района в растлении малолетней девочки.

Мужчину уже задержали и взяли под стражу. До избрания судом меры пресечения он будет содержаться в изоляторе временного содержания.

"Вечером 24 июля 2019, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно заманил к себе в квартиру 7-летнюю девочку, которая играла во дворе многоквартирного дома. Воспользовавшись ее доверием и беспомощным состоянием, подозреваемый начал совершать в отношении девочки разные развратные действия. В конечном итоге он отпустил ребенка, когда она начала плакать", – сообщают в прокуратуре Закарпатья.

Сейчас идет дальнейшее досудебное расследование. За содеянное, согласно санкции ч.2 ст.156 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, недавно Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал вынести в сессионный зал законопроект №6607 о химической кастрации педофилов.

Благодаря петиции, которая собрала более 30 тысяч подписей, рассмотрение этого законопроекта стало возможным.

Как сообщали новости "Сегодня", законопроект не только предлагает кастрацию педофилов, но и их реестр. Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, зачем это нужно. Он убежден, что на сегодняшний день убийство, изнасилование, издевательство над детьми – это проблема, которая не решается на государственном уровне. Поэтому, по его словам, нужна превенция в вопросе защиты детей от сексуального насилия.

Как сообщалось ранее, в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

​



​

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Закарпатье педофил заманил к себе 7-летнюю девочку". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"