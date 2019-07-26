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Уголовнику из Сумской области снова грозит тюрьма: насиловал восьмилетнюю падчерицу

26 июля, 19:24

Подозреваемый только сегодня освободился из мест лишения свободы, а мать ребенка лишена родительских прав

Фото: Facebook

В Сумской области полиция и прокуратура объявили местному жителю подозрение в изнасиловании малолетнего ребенка. Последний только сегодня освободился из мест лишения свободы за совершение краж. Поводом для открытия нового уголовного производства стало признание его малолетней падчерицы. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Сумской области.

Информация о том, что 8-летний ребенок, вероятно, стал жертвой сексуальных действий со стороны своего бывшего отчима, в полицию поступило от работников социальной службы по делам несовершеннолетних. К проверке привлекли судмедэкспертов, и те подтвердили факт насилия. Предварительно установлено, что в январе текущего года, 35-летний мужчина несколько раз совершал действия сексуального характера в отношении падчерицы.

"В конце января мужчина был приговорен к 6 месяцам лишения свободы за совершение краж, и все это время он находился в пенитенциарном учреждении. Что касается матери, то решением суда его несколько месяцев назад лишили родительских прав за уклонение от своих обязанностей по воспитанию и уходу за ребенком, саму же девочку передали  патронатной семье. Именно тогда она и призналась, что стала жертвой сексуального насилия со стороны взрослого мужчины",  – комментирует Дмитрий Отставных, начальник Лебединского отделения полиции.

Сейчас в полиции относительно сожителя биологической матери, который сегодня освободился из мест лишения свободы, открыли уголовное производство и назначили ряд экспертиз. Следователи по согласованию с прокуратурой объявили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. За содеянное ему грозит очередной срок заключения от 8 до 15 лет

Напомним, недавно Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал вынести в сессионный зал законопроект №6607 о химической кастрации педофилов.

Благодаря петиции, которая собрала более 30 тысяч подписей, рассмотрение этого законопроекта стало возможным.

Как сообщали новости "Сегодня", законопроект не только предлагает кастрацию педофилов, но и их реестр. Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, зачем это нужно. Он убежден, что на сегодняшний день убийство, изнасилование, издевательство над детьми – это проблема, которая не решается на государственном уровне. Поэтому, по его словам, нужна превенция в вопросе защиты детей от сексуального насилия.

Как сообщалось ранее, в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.


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Тег педофил, ребенок, сумы, изнасиловал

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Сегодня

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