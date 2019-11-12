В Днепре пенсионерка устроила себе развлечение: каталась в тележке из супермаркета

/ Фото: Сегодня

В Днепре пенсионерка каталась на тележке из супермаркета, а возила ее другая женщина. Очевидцы утверждают, что веселая бабушка залезла в тележку после концерта популярного исполнителя.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу. Он жестоко избил и нанес ему несколько ударов ножом в область паха. 25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

А в Ровно злоумышленник напал на 24-летнюю местную жительницу, душил и пытался изнасиловать ее.

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Также мы писали о том, как в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как команда харьковских пенсионерок-черлидеров победила в национальном чемпионате. Капитану команды и самой старшей участнице – 71 год. Она всю жизнь занималась спортивной гимнастикой, а три года назад открыла для себя черлидинг. Средний возраст победительниц составил 60 лет.

А еще мы писали о том, что о том, что в Корее организовали необычные курсы для пенсионеров. Власти Сеула устроили бесплатные уроки для тех, кому за 55, чтобы люди научились пользоваться гаджетами и научили других.

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