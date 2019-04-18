В Днепре пройдет масштабный субботник

Днепряне смогут выиграть призы и побывать на мастер-классе

Субботник в Днепре. Фото: Информатор

В Днепре чиновники совместно с местными предприятиями запланировали провести масштабную толоку, чтобы решить проблему стихийных свалок, которая обострилась с приходом весны, а также привести город в порядок.

Планируется очистить от мусора два городских парка силами местных жителей, "вооруженных" необходимым для продуктивной уборки инвентарем. Субботник будет проходить под музыку и сопровождаться увлекательными мастер-классами.

Корреспондент "Сегодня" выяснил, что днепрянам предстоит убрать парк Новокодакский, расположенный на жилмассиве Красный Камень, а также парк культуры и отдыха Приднепровский, который находится в районе стадиона "Авангард".

На каждой из локаций горожан ждет концертная программа, выступления детских творческих коллективов. Желающие смогут принять участие в тематических мастер-классах, викторинах, а также сделать памятный снимок в фотозоне.

"Мероприятие посвящено традиционной весенней уборке, однако с нетрадиционным к ней подходом. На мероприятии будет впервые произведена сортировка убранного мусора. Кроме того, мы проведем обучение: какие отходы подлежат переработке, как их правильно сортировать", — рассказал начальник управления департамента экологической политики Днепровского горсовета Ирина Козлова.

Собранный мусор будут сортировать по нескольким группам: бумага, стекло, пластик и металл. В дальнейшем собранные по категориям отходы отправят на перерабатывающие предприятия, а несортированные – на утилизацию.

"Культура сортировки отходов — хорошая возможность для людей научиться сортировать мусор и понять, зачем это делать. Мы расскажем, с чего нужно начать сортировку, чтобы в дальнейшем люди могли уменьшить количество мусора, который попадает в контейнер. Мы разделим людей на группы — каждая будет собирать свой компонент отходов. После чего мы заберем его и отправим на переработку, где он получит вторую жизнь. Таким образом мы заботимся об экологическом состоянии нашего региона", – отметил координатор проекта "Экологический патруль" Владимир Киселев.

Во время субботника планируют также установить неофициальный рекорд Украины по одновременной уборке и сортировке мусора.

"Национальный реестр рекордов Украины должен был зафиксировать нам это достижение, однако из-за коротких сроков мы не успели с ними до конца согласовать все этапы проведения такого мероприятия. Но мы знаем точно, что для Украины это будет рекорд", — подчеркнул организатор общественного движения "Авангард Днепр" Дмитрий Колосов.

Субботник стартует 20 апреля в 10:00. Всем необходимым для уборки инвентарем горожан снабдят на локациях.

ВИКТОРИНЫ И ПОДАРКИ

Участие в субботнике примут и крупные предприятия города, в числе которых ДТЭК Приднепровская ТЭС и Днепровский металлургический завод. Они подготовили для горожан различные викторины и полезные призы.

"Компания ДТЭК уже много лет проводит экологические акции: мы высаживаем деревья, убираем мусор. С удовольствием примем участие в общегородской толоке и приглашаем всех горожан, которые неравнодушны к экологии, присоединиться к уборке", — отмечает директор ДТЭК Приднепровская ТЭС Анатолий Боричевский.

В свою очередь Днепровский металлургический завод активным участникам субботника подарит экологичные сумки.

"20 апреля мы подготовили много сюрпризов для участников субботника: это и экосумки, и розыгрыш достаточно дорогого приза в лотерее. Мы приглашаем всех жителей города вместе сделать такое важное дело", — директор по корпоративным коммуникациям ЧАО ДМЗ Максим Минюшкин.

Ранее мы писали, что Днепр погряз в мусоре: жители убирают отходы, а мэр обещал им призы. Также сообщалось, что в Днепре набирает обороты мусорный скандал.

Стоит добавить, что в Украине общая площадь свалок мусора равна территории Дании - это более 43 тысяч квадратных километров. По самым скромным подсчетам, неофициальных свалок – более 35 тысяч. Официальных – шесть тысяч. На этих свалках образовалось 54 млн кубометров мусора, а для его вывоза понадобится 625 тысяч грузовых вагонов.

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