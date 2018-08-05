В Днепре пьяный водитель катера врезался в ресторан

Сегодня, 15:15

Мужчина отказался пройти тест на драгере

Фото: Информатор
Фото: Информатор

В Днепре, в котором недавно пьяный военный устроил смертельное ДТП, катер "Аура" врезался в здание ресторана. Водитель судна был нетрезв. Об этом сообщает местное издание "Информатор".

Инцидент произошел 5 августа около полуночи напротив гостиницы "Днепропетровск". Когда на место происшествия прибыли полицейские, они обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Патрульные предложили мужчине пройти тест на драгере, но он отказался.

Не так давно в Кременчуге Полтавской области под катер на реке Днепр попала девятилетняя девочка. Винтом ей сильно изуродовало тело.

Напомним, ранее в Николаевской области прогулочный катер задавил отдыхающего60-летний мужчина от полученных ранений скончался. По словам очевидцев, мужчина отплыл от берега на большое расстояние якобы за надувным матрасом.

Недавно мы писали о том, что Днепр стал четвертым в Украине городом по количеству ДТП. По статистике, за полгода в городе произошло 2950 ДТП, в которых погибло 32 человека. Не сложно подсчитать, что ежедневно в городе происходит в среднем 16 аварий.
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