В Днепре ребенок попал под машину на переходе: копы спасли водителя от расправы

Сегодня, 10:53

Четырехлетний мальчик был госпитализирован с тяжелыми травмами

Фото: Информатор
Фото: Информатор

Вечером 4 сентября в Днепре водитель Lada сбил ребенка на самокате, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел около 20:00 на Донецком шоссе, сообщает "Информатор".

По предварительным выводам полицейских, машина разворачивалась в сторону Кайдакского моста, а ребенок выскочил на пешеходный переход, как только загорелся зеленый свет. При этом, по словам очевидцев, водитель пытался проскочить на желтый.

Пострадавшего четырехлетнего мальчика c тяжелыми травмами госпитализировали в областную детскую больницу.

Между тем, водителя, который сожалел о содеянном и со слезами на глазах пытался оправдаться, спасли от расправы местных жителей полицейские, которые спрятали его в служебной машине. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свеже отремонтированных трассах. 
ДТП, водитель, Днепр, ребенок

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