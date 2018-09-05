Смертельное ДТП в Ровенской области: пьяного водителя легковушки задержали

Сегодня, 10:23

В крови мужчины обнаружили 2,5 промилле алкоголя


Фото: ГУНП в Ровенской области

Фото: ГУНП в Ровенской области

Фото: ГУНП в Ровенской области

Фото: ГУНП в Ровенской области

В Ровенской области правоохранители задержали мужчину, который, находясь за рулем автомобиля, насмерть сбил 17-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как рассказали в полиции, в крови мужчины обнаружили 2,5 промилле алкоголя. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Следователь будет ходатайствовать об избрании меры пресечения – содержание под стражей", – отметили правоохранители.

Напомним, вчера, 4 сентября, в поселке Заречное в Ровенской области легковой автомобиль под управлением нетрезвого водителя насмерть сбил 17-летнюю девушкуОт полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте аварии.

Как сообщалось, за прошлый, 2017-й, год украинские правоохранители зафиксировали 114 тысяч случаев управления автомобильным транспортом в нетрезвом состоянии. Всего же за год из-за пьяных водителей произошло почти шесть тысяч ДТПВ них погибло 115 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек.  
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