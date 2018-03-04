В Днепре решили не нервировать детей и оставить им каникулы

Днепр решил оставить отмененные в Украине газовые каникулы и возобновить занятия в учебных учреждениях с 12 марта, сообщил мэр города Борис Филатов на своей странице в соцсети Facebook

"Дорогие дети, не нервничайте. Будут вам каникулы", – написал он.

Он расценил приказ Министерства образования и науки Украины об отмене вынужденных каникул как издевательство над детьми, родителями и учителями.

"Никто, ни одна душа в министерствах, не подумала о том, что родители переколотили бабушек и дедушек, взяли отгулы, кто-то уехал, кто-то приехал, все поменяли планы", – считает Филатов.

Он также уточнил, что в мэрию приказ Минобразования о возобновлении занятий пришёл около 17:00.

Напомним, ранее Министерство образования для экономии газа рекомендовало всем заведениям высшего образования и всем другим учебным заведениям, которые находятся в сфере управления местных органов самоуправления, приостановить работу с 2 до 7 марта включительно.

Когда проблему с поставками газа в Украину удалось решить, 3 марта Кризисный комитет при Минэнергоугля Украины предложил Министерству образования Украины восстановить работу учебных заведений с 5 марта.

В свою очередь Министерство образования и науки Украины направило письмо-разъяснение всем вузам, а также органам местного самоуправления, в сфере которых находятся другие учебные заведения, о том, что с понедельника, 5 марта, все детские сады, школы, ПТУ и вузы работают в обычном режиме.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По итогам рассмотрения спора, российский монополист должен выплатить Украине 2,56 млрд долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок и вернул предоплату.