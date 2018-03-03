"Газовые каникулы": ведущие вузы Львова отпускают студентов

Сегодня, 15:12

Паузу в учебном процессе решили взять на неделю, за исключением вузов, которые не праздную 8 марта

Отдых студентам всегда был &quot;по вкусу&quot;. Фото: studway.com.ua
Отдых студентам всегда был "по вкусу". Фото: studway.com.ua

Ведущие вузы Львова, в связи со жгучими мартовскими морозами и призывом экономить на отоплении, согласились на недельную паузу, которая включает три рабочих дня и четыре выходных, с 5 по 11 марта.

Так, обучение приостанавливается в ЛНУ "Львовская Политехника", а все лабораторные работы, требующие специального оборудования, будут отрабатываться с 12 марта по 7 апреля, согласно дополнительному графику. Об этом сообщает пресс-служба университета.

В ЛНУ им. Ивана Франко, на всех факультетах и в колледжах дневной формы обучения, также будет приостановлено обучение  с 5 по 11 марта. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 3 марта, ректор Университета В. Мельник.

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого приостанавливает работу с 3 по 11 марта. А все рабочие дни: 3, 5, 6, 7 марта будут отрабатывать в дни, согласованные с профсоюзным комитетом Университета. Об этом информируют на сайте вуза.

"Согласно распоряжению ректора ЛНАМ, приостановлено образовательный процесс с 5 по 7 марта включительно. Учитывая государственный выходной 8 марта и перенесенный рабочий день 9 марта, обучение восстанавливается с понедельника 12 марта 2018", -  сообщаются во Львовской национальной академии искусств.

Также известно, что Украинский католический университет, в связи с ожидаемым похолоданием, приостанавливает учебный процесс с  5 по 7 марта. Остальные два рабочих дня недели студенты проведут за учебой, поскольку Университет не празднует 8 марта. Об этом сайту "Сегодня" сообщили учащиеся УКУ.

Ранее мы сообщали, что во многих областях Западной Украины, кроме школ Львова, Тернополя и Закарпатья, учебные заведения на несколько дней ограничивают учебный процесс в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике.

Напомним, 1 марта "Газпром" получил от "Нафтогаза" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта. В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража. Из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств Украина уже перешла на режим экономии газа. В Кабмине и "Нафтогазе" уверяют, что страна беспроблемно переживет морозные дни.
студенты, каникулы, университет, газа

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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