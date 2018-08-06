Платить за слезы и кровь чужих детей: как решить проблему подросткового насилия
По мнению юристов, украинское законодательство в сфере отношения между детьми требует существенных доработок
Украинские подростки продолжают страдать от насилия со стороны сверстников. На днях в сети распространилось видео, на котором зафиксировано зверское избиение девочками 13-14 лет своей ровесницы в Одессе. По информации местной полиции, тинэйджеры не поделили мальчика, в результате чего бывшая с компанией подружек решила кулаками наказать новую симпатию парня. А меньше года назад на школьном стадионе в Зеленодольске Днепропетровской области 12-летний мальчик ногами избивал старшего школьника в то время, как другие дети снимали драку на видео. При этом о нападающем учителя и ровесники отзывались хорошо. Подобный инцидент произошел и в апреле 2017-го в Чернигове, когда 14-летнюю девочку избили сверстницы за попытку заступиться за подругу, а в октябре 2016 года в Запорожье от побоев девочек подростков пострадала 13-летняя школьница.
БЫТЬ ПРИМЕРОМ И ГАРАНТИРОВАТЬ ЗАЩИТУ
Психологи говорят: насилие и агрессивное поведение среди детей связано с общими тенденциями в обществе и поведением взрослых.
"Дети в силу психологии их возраста всегда подражают взрослым. Ребенок проходит процесс социализации, перенимая модели поведения, которые он видит в окружающей ему среде. У нас сегодня общество переполнено насилием в разных формах: физическое, вербальное, в виде полного обесценивания. Сейчас среди взрослых очень модно решать проблемы силовым путем. Соответственно, и дети повторяют за ними", – считает психолог Максим Жидко.
По мнению психолога, причиной такого поведения подростков стает воспитание в рамках так называемой двойной морали, когда родители и учителя как примеры сами не всегда придерживаются определенных принципов, которым обучают детей.
"Мы сами не являемся позитивным примером для детей. К примеру, все знают, что надо уважать личность, у каждого человека есть определенные права, но в то же время мы можем совершать поступки, которые противоречат этим тезисам. А ребенок не слушает слова, он смотрит на действия", – продолжает Максим Жидко.
Кроме того, необходимо не замалчивать подобные случаи и гарантировать ребенку защиту, чтобы он понимал, что это не постыдно, а правильно.
"Пострадавший ребенок должен быть уверен, что его защитят. А у нас, к сожалению, существует практика замалчивания таких случаев. Всему обществу нужно формировать абсолютно базовую убежденность в том, люди, которые страдают от насилия, имеют право просить защиты", – говорит психолог.
Также, по мнению специалиста, после каждого подобного случая необходимо проводить психологическую работу как с пострадавшей стороной с целью реабилитации, так и с насильниками, чтобы они пришли к осознанию того, что конфликт можно решать другими путями.
ПЛАТИТЬ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПРЕСЕКАТЬ БУЛЛИНГ
Подростковое насилие в Украине слабо наказуемо. За подобные действие детей-насильников не привлекают к ответственности в связи с малолетним возрастом, их родители в таких случаях отделываются штрафами за невыполнение родительских обязанностей, а школы вообще остаются в стороне. Так, в результате инцидента в Одессе полиция привлекла родителей подростков, избивших сверстницу, к административной ответственности в размере 51 гривны (ст. 184 КУоАП). Юристы считают такое наказание смешным и неэффективным, по их мнению, родители должны нести ответственность за своих детей и по полной платить за их проступки.
"С точки зрения права размер штрафа важен так же, как и необратимость наказания. А такой штраф подрывает правовую систему и вызывает смех самого нарушителя. Этот штраф не несет позитивного эффекта, а лишь один вред. Это повод посмеяться. Нарушители смеются над импотентной правоохранительной системой, над пострадавшими людьми. Штрафы за подобные действия детей должны быть в сотни или даже тысячи разов больше, ведь за психологическое здоровье детей надо платить", – считает правозащитник Дмитрий Марцонь.
Кроме того, по мнению юриста, законодательство в сфере отношения между малолетними и несовершеннолетними в Украине нужно серьезно пересматривать. И ситуация касается не только ответственности родителей за нарушения детей, а и пресечения подобных ситуаций в будущем.
"В нашей стране система выявления подобных правонарушения находится на крайне низком уровне. В июле в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о буллинге, в котором предлагается возложить ответственность на директоров и сотрудников школ за сокрытые фактов травли одними учениками других. Этот вопрос хорошо регулируется в Канаде, США. В развитых демократичных странах даже если человек стал невольным свидетелем издевательств и не сообщил об этом, он тоже подлежит ответственности. У нас же, к сожалению, пока этот вопрос не регулируется", – продолжает Дмитрий Марцонь.
По мнению специалиста, нужно обязать взрослых более внимательно следить за детьми, выявлять и сообщать о подобных случаях, чтобы в очередной раз не смотреть видео расправы одних подростков над другими.
Напомним, недавно в Днепре девочка, игравшая с младшими детьми во дворе дома, стала жертвой сверстницы из проходящей мимо компании, которая посчитала, что ей показали язык. 14-летняя школьница, недавно поборовшая рак, была жестоко избита – домой ее привезли окровавленной.
Также ранее сообщалось, что журналисты "Сегодня" рассмотрели случаи детской жестокости, которые приобретают массовый характер, когда нечеловеческие выяснения отношений между детьми порой шокируют всю страну.
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