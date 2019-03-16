В Днепре спасатели четыре часа боролись с пожаром на территории горбольницы

Сильный огонь вспыхнул на трех этажах здания, которое является памятником архитектуры

Фото: Flickr

В Днепре спасатели четыре часа боролись с пожаром на территории горбольницы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/67c/ba1/5c767cba1f8b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/67c/ba1/5c767cba1f8b8.jpg 2019-03-16T17:28:27+02:00 Днепр Сильный огонь вспыхнул на трех этажах здания, которое является памятником архитектуры

В Днепре спасатели почти четыре часа боролись с огнем, который вспыхнул на территории городской больницы и охватил трехэтажное здание, которое было памятником архитектуры.

Как стало известно, загорелся один из корпусов лечебного учреждения, который уже давно не эксплуатировался и в последние годы его использовали бездомные.

С огнем боролись более 30 спасателей. Сложность тушения состояла в том, что перекрытия были деревянными и во время пожара они обвалились. Выгорело более 700 квадратных метров здания, но обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, ранее в Харьковской области в частном жилом доме произошел масштабный пожар, в результате которого погибла пожилая женщина. Трагедия произошла в частном жилом доме в поселке Казачья Лопань. Пламя почти полностью охватило дом площадью 100 квадратных метров: горела крыша и деревянные конструкции перекрытия здания.

Также мы писали о том, что в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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