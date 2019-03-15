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Под Бердянском вспыхнул пожар в частном доме: внутри находилась семья

Сегодня, 19:39

Семья сумела вовремя выбраться из горящего дома

Жители дома сумели вовремя выбраться
Жители дома сумели вовремя выбраться. Фото: ГСЧС
Под Бердянском вспыхнул пожар в частном доме: внутри находилась семья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/be0/e02/5c8be0e02378e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/be0/e02/5c8be0e02378e.jpg Запорожье Семья сумела вовремя выбраться из горящего дома

В Запорожской области поздним вечером 14 марта загорелся жилой дом в селе Азовское, Бердянского района. При этом во время возгорания в помещении находилась семья, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Как стало известно, получив информацию о возгорании на улице Центральной, прибывшие на место пожарные установили, что горит одноэтажный частный дом.

Спустя два часа спасатели полностью ликвидировали пожар. Выяснилось, что в момент возгорания в доме находилась семья. Они самостоятельно выбрались из огня. Причина пожара пока неизвестна. По факту происшествия проводится расследование.

Напомним, что ранее в Харьковской области в частном жилом доме произошел масштабный пожар, в результате которого погибла пожилая женщина. Огонь вспыхнул вечером 14 марта в поселке Казачья Лопань Дергачевского района. Когда на место прибыли спасатели, пламя почти полностью охватило дом площадью 100 квадратных метров: горела крыша и деревянные конструкции перекрытия здания.

"Во время тушения пожара спасатели обнаружили на кухне тело погибшей хозяйки дома, 1934 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. 

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Тег пожар, Бердянск, запорожская область

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