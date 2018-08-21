В доме "харьковского стрелка" обнаружили арсенал оружия и боеприпасов
Также полицейские нашли станок по изготовлению оружия
Правоохранители обнаружили в доме Александра Пояркова, который открыл стрельбу в горсовете Харькова, арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник ГУ НП в Харьковской области Олег Бех.
В частности, правоохранители нашли автомат с коллиматорным прицелом, четыре пистолета, винтовку с оптическим прицелом, семь снаряженных патронами магазинов, 230 патронов калибра 9 мм, банку с порохом и металлической стружкой, а также профессиональный станок для изготовления патронов и оружия.
Как рассказал Бех, станок для изготовления боеприпасов и оружия стоял у кровати супругов и был накрыт тканью. На данный момент правоохранители устанавливают, для чего мужчине было нужно столько оружия.
Мы уже писали о том, что "харьковским стрелком" оказался 47-летний безработный слесарь-рихтовщик Александр Поярков.
Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета Харькова и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В ходе стрельбы погиб патрульный Дмитрий Кириенко.
Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 ("Умышленное убийство") и статье 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего") Уголовного кодекса Украины.
У стрелка было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов. На данный момент полиция изучает несколько версий нападения.
Кроме того, накануне нападения на горсовет, мужчина, пребывая в нетрезвом состоянии, застрелил свою жену.
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