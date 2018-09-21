В Днепре в жилом доме произошел пожар: погибла женщина

Сегодня, 08:40

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже пятиэтажки

Фото: svidok.info
Фото: svidok.info

В Днепре в пятиэтажном жилом доме вспыхнул пожар, погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

Пожар произошел сегодня ночью около в 1:27 в квартире на улице Новокрымская Чечеловского района города. Прибывшие на место спасатели выяснили, что пожар вспыхнул в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Огонь спасателям удалось локализовать в 1:39, а в 1:43 его уже ликвидировали. Пожар уничтожил домашнее имущество на площади 8 квадратных метров.

"Во время ликвидации пожара внутри было обнаружено тело погибшей хозяйки квартиры", – рассказали в ГСЧС.

Пожар ликвидировали 10 человек личного состава ГСЧС и 3 единицы пожарно-спасательной техники. На данный момент причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, 20 сентября в Днепропетровской области во время пожара погибли женщина и ее дочь.

А 17 сентября в частном жилом одноэтажном доме в селе Славянка в Донецкой области произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин. Тела погибших вытащили из дома до приезда спасателей
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