В Днепропетровской области произошел жуткий пожар: погибли мать и дочь

Сегодня, 07:02

Огонь вспыхнул в здании летней кухни

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепропетровской области во время пожара погибли женщина и ее дочь. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар вспыхнул вечером 20 сентября на территории частной усадьбы на улице Степной поселка Колонна-Межевая Меживского района. Прибывшие на место спасатели выяснили, что возгорание возникло в здании летней кухни. Пожар бойцам ГСЧС удалось локализовать в 21:4, а в 23:07 его уже ликвидировали.

Огнем уничтожил перекрытие и крышу здания, а также повредил домашнее имущество внутри на площади 42 квадратных метра.

"Во время ликвидации пожара внутри здания обнаружены тела двух погибших: женщины 1968 года рождения и ее дочери 1994 года рождения", – рассказали в ГСЧС. 

К тушению пожара привлекли четверо человек личного состава и одну единицу пожарно-спасательной техники. На данный момент причину возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, 17 сентября в частном жилом одноэтажном доме в селе Славянка в Донецкой области произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчинТела погибших вытащили из дома до приезда спасателей. 

Подобный случай произошел 17 сентября и в Житомирской области: в жилом доме вспыхнул пожар, в результате которого погибли двое мужчин.
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